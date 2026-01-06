º£Ç¯10·î¤Î¡ÖNBA¥Á¥ã¥¤¥Ê¥²ー¥à¥º2026¡×¤Ç¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥í¥±¥Ã¥Ä¤¬ÂÐ·è
¡¡1·î5Æü¡£NBA¤È¥µ¥ó¥º¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ê¥¢¥á¥ê¥«·Ï¥«¥¸¥Î´ë¶È¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯10·î9Æü¤È11Æü¤ËÃæ¹ñ¤Î¥Þ¥«¥ª¤Ë¤¢¤ë¥¶¡¦¥Ù¥Í¥Á¥¢¥ó¡¦¥¢¥êー¥Ê¤Ç¡ÖNBA¥Á¥ã¥¤¥Ê¥²ー¥à¥º2026¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´ü´Ö¡¢NBA¤È¥µ¥ó¥º¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¤Ï¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à2»î¹ç¤Î¤Û¤«¡¢NBA¥Ï¥¦¥¹¤äNBA¥Õ¥¡¥ó¥Çー¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥æー¥¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏNBA¥±¥¢¥º¤È¥µ¥ó¥º¡¦¥±¥¢¥º¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¦¥£ー¥¯¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¥²ー¥à¥º¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¡£¥Þ¥Ö¥¹¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤ä¥«¥¤¥êー¡¦¥¢ー¥Ó¥ó¥°¡¢¥¯¥ì¥¤¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢¿·¿Í²¦¸õÊä¤Î¥¯ー¥Ñー¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¤é¤¬¤ª¤ê¡¢¥í¥±¥Ã¥Ä¤Ë¤Ï¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤Ë¥¢¥ë¥Ú¥ì¥ó¡¦¥·¥§¥ó¥°¥ó¡¢¥¢¥á¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ºßÀÒ¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥Þ¥Ö¥¹¤Ï¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹12°Ì¤Î13¾¡23ÇÔ¡¢¥í¥±¥Ã¥Ä¤ÏÆ±4°Ì¤Î22¾¡11ÇÔ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
The NBA China Games 2026 are set! The Dallas Mavericks and Houston Rockets will be playing two preseason games at The Venetian Arena in Macao on Friday, Oct. 9 and Sunday, Oct. 11. pic.twitter.com/h8wW2yEyqg
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ»þ´Ö1·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥±¥Ã¥ÄÂÐ¥Þ¥Ö¥¹Àï¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È