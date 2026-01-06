1月10日よりテレビ朝日系で放送がスタートする、WEST.の藤井流星が主演を務めるオシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の公式SNSにて、Travis Japanの七五三掛龍也が現場のオフショットを撮影する企画が始動した。

参考：WEST. 藤井流星主演『ぜんぶ、あなたのためだから』に武田玲奈、草川拓弥、鈴木愛理ら出演

本作は、2018年に『Cocoon』で第13回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞し、同作を改題した『Cocoon 修羅の目覚め』（講談社）で翌年にデビューした夏原エヰジが2025年3月に発表した同名小説をドラマ化するラブストーリー。

脚本を『ムサシノ輪舞曲』（テレビ朝日系）の若杉栞南と『私たちが恋する理由』（テレビ朝日系）の藤平久子が手がけ、演出は、『うちの執事が言うことには』の久万真路、『夫の家庭を壊すまで』（テレ東系）の室井岳人が担当する。

藤井が結婚式当日に妻が何者かに毒を盛られる悲劇の新郎・林田和臣役で主演を務め、七五三掛が和臣と沙也香の結婚式にカメラマンとして出席していた桜庭蒼玉、井桁弘恵が結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香をそれぞれ演じる。

新企画、通称【しめカメ】は、七五三掛が現場のオフショットを撮影するもの。今作でカメラマン・桜庭役を演じる七五三掛が「役作り」も兼ねて本格的な写真撮影に挑戦する。七五三掛にカメラのレクチャーをするのは、俳優でありフォトグラファーでもある古屋呂敏。今作では新郎・和臣の同僚・木村直人を演じるほか、フォトグラファーとしても制作に携わり、撮影期間中の七五三掛のカメラマンとしての指導にとどまらず、桜庭のアトリエの空間デザイン監修や、桜庭が撮った作品の実際の撮影を担当している。

フォトグラファーとして七五三掛を撮影したこともあるという古屋から、基本的な所作から撮り方のコツ、被写体への声のかけ方まで、本格的なレクチャーを受けた七五三掛。指導を受けた後は、「本当に勉強になりました！ スマホと同じ画角で撮らない、ということが一番タメになりました。これからはオートではなくマニュアルで撮影したいです」と振り返り、古屋は「構え方も全く違和感なかったのでさすがだなと思いました！」と大絶賛。

綿密なレクチャーを受けた七五三掛は、その成果を発揮するべく、このドラマの主演である藤井を被写体にして本格的な撮影に挑むことに。撮影場所となる部屋のガラス窓や屋外の空間、差し込む光も活用しながら、真剣な表情でシャッターを切り続けた。

公開された写真は、そうして撮り終えた写真の中から七五三掛セレクトの“渾身の1枚”。モノクロで仕上げたアーティスティックな雰囲気の1枚となっている。モデルを務めた藤井も、七五三掛のカメラマンぶりに「プロのようでした」と感嘆。上々の仕上がりに、七五三掛も「オシャレに撮れました。これで撮影期間のオフショットもたくさん撮れたら！」と意気込みも見せた。

また、被写体となった藤井とカメラマンを務めた七五三掛、カメラ指南を務めた古屋からコメントも到着した。

【コメント】・藤井流星（林田和臣役）

もともとの関係性のおかげもあって、自然に違和感なく撮ってもらうことができました。まるでプロのカメラマンのようでした。僕は役作りではないですが自分のカメラを現場に持って行って呂敏さんに教えてもらいたいなと思います！

・七五三掛龍也（桜庭蒼玉役）

まずは楽しかったです！ 普段はオートで撮影をしていて、カメラの設定も難しくて分からなかったのですが、今日マニュアルでの撮影を勉強したのでこれからはマニュアルで撮影してみたいなと思いました！ みんなと同じ写真にならないように「スマホと同じ画角で撮らない」ということが一番タメになってハッとしました。撮影するときの動きはダンスの振り付けに似ている感覚があり、実際にトライすると撮るのに夢中になって自分がどんな体勢をしているのか無意識でした（笑）。（写真の出来栄えは）オシャレに撮れました。これで撮影期間のオフショットもたくさん撮れたらいいなと思います！

・古屋呂敏（木村直人役）

七五三掛さんはカメラの構え方も全く違和感がなかったので流石だなと思いました。僕はあんなに綺麗に脚を伸ばして撮れないです（笑）。これでカメラマン役としての本番も間違いないと思います！（フォトグラファー全般の監修者として制作に携わっているがこだわった部分については）空間デザインがすごく好きで、携われることが率直に嬉しかったです。桜庭のアトリエに関しては、ちょっと気怠い感じのクリエイターらしさが色として残っていてほしいと思ったので、大事な物だけを数点置きました。たくさんの小物を準備してもらったのですが、7割くらいはどけてくださいと言って（笑）。アトリエの床が印象的な緑色だったので、他の物に関しては大人っぽい空間にできるようにこだわりました。シンプルな中で洗練された美学ってたくさんあると思うので、そこを是非見てほしいです！

（文＝リアルサウンド映画部）