『ラブライブ！シリーズ』を横断するラジオ発のスペシャルユニット・AiScReamは、シリーズの枠を越えた掛け合いとメンバーの声の魅力を武器に活動を広げてきた存在だ。中でも「愛♡スクリ～ム！」は、印象的なセリフとフックの強いフレーズがきっかけとなり、TikTokやYouTube ShortsなどのSNSを中心に大きな反響を呼ぶことに。『ラブライブ！シリーズ』を普段観ていない層にも届く広がりを見せ、音楽番組やイベント出演など、活躍の場を一気に広げた1年となった。

リアルサウンドでは、昨年大ブレイクを果たしたAiScReamの各メンバーに楽曲が広がっていると実感したタイミングや初披露の手応え、そして今後の挑戦まで、メンバーそれぞれにじっくり話を聞くソロインタビューを企画。第2回は、上原歩夢役として『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会としても活動する大西亜玖璃が登場する。想像を超えた反響の渦中で、本人は何を感じ、どんな瞬間に「これは本当に起きていることなんだ」と腹落ちしたのか。楽曲が走り抜けた2025年を振り返ってもらった。

■“AiScReam”結成の経緯を振り返る

――2025年は、AiScReamとして世間に知られた1年になったと思います。まず、「愛♡スクリ～ム！」がヒットしたこの1年を振り返って、率直にどう感じていますか？

大西亜玖璃（以下、大西）：正直、理解しているようで、まだできていないかもしれないです。ずっと実感が湧かないままというか、半分他人事みたいな気持ちもあって。「そんなに流行ってるんですね」と思いつつ、「え、私がそれを歌ってるんだ」みたいな感覚もあって……不思議です。

――当初、ここまで広がることは想定していましたか？

大西：想定外の出来事でした。メロディがすごく聴きやすくて、声もあまり張ってないので、今時っぽい曲というか。ずっと聴いていても疲れなくて飽きないし、“スルメソング”的なところがあるなとは思っていたんですけど……まさか自己紹介の部分が入口になるとは思ってなかったので、本当にびっくりしました。

――春頃に火がついてから年末まで、ブームが続いた長さも印象的でした。

大西：そうなんです！ 1月末に発売して、2月の頭にアジアツアー（『LoveLive! Series Asia Tour 2024 ～みんなで叶える物語～』）の横浜公演があって、動画が上がったのが3月頭ぐらい……と考えると、春ぐらいからの流れだと思うんですけど、流行りが1、2カ月で終わるんじゃなくて、年末までこうやって駆け抜けられたのが本当にびっくりで。トレンドの流行り／廃りって本当に早いじゃないですか。1カ月単位で変わっていく中で、こんなに長い間皆さんに聴いていただけて、ありがたいです。

――『ラブライブ！シリーズ』というコンテンツの強さもありつつ、AiScReamならではの広がり方もあったのかなと思います。

大西：そうだったら嬉しいです。作品もそれぞれ魅力があると思っていますし、（上原）歩夢ちゃんも（黒澤）ルビィちゃんも（若菜）四季ちゃんも、全然違う魅力をもって活動して、みんなで集まって『ラブライブ！シリーズ』を広めていこう、という気持ちでやってきたので。声質が三者三様だから、「真似したくなる」という引っかかりが生まれたのかもしれないですね。そこは反響を見て、私たちも後から実感しました。

――そもそもAiScReamが生まれた経緯も、かなりユニークですよね。

大西：はい。ラジオのパーソナリティー自体は2023年ぐらいからやっていて、ずっとニッポン放送の『オールナイトニッポンGOLD』の枠でやらせてもらっていました。ユニット名も、最初から「今日からこれです！」という感じではなかったというか、本当にひょんなことから、という印象でした。

――ユニット名が決まった経緯は覚えていますか？

大西：ラジオをやっていく中で、3人で「ユニット名みたいなものもあったほうがいいよね」という話はしていたんです。「『ラブライブ！シリーズのオールナイトニッポンGOLD』の3人です」より、「AiScReamの3人です」って言えるほうがわかってもらえるかな、ぐらいの軽い気持ちで。その後、ユニット名を生放送で募集することになったんですが、いろいろな案が届いた中に“AiScReam”があったんです。メンバーの頭文字も入っているし、素晴らしい案だなって。『ラブライブ！シリーズ』のことを好きな方が送ってくれたメールだったので、私もすごく気に入って、採用することにしました。

――そこからCDリリースまで、一気に進みましたよね。

大西：「ユニットが決まったなら、CDも出したいよね」みたいな、最初は本当に軽いノリだったんですけど、運営の方も聞き入れてくれて、とんとん拍子で決まっていきました。『ラブライブ！シリーズ』は“みんなで叶える物語”がテーマなので、私たちの悪ノリにファンの皆さんが一緒に乗っかってくれたおかげで実現したことだと思っています（笑）。CDを出すこと自体がすごく嬉しいことでしたね。

――候補には別案もあったとか……？

大西：ありました（笑）。“お給料日”とかですよね。お便りの流れでお給料日の話になって盛り上がったんですけど、「キャストの3人はいいけど、歩夢ちゃんたちには合いません」ということで却下して。リスナーさんとプチ喧嘩していました（笑）。

――あはは（笑）。「愛♡スクリ～ム！」は、リリース後、かなり早いタイミングで楽曲が広がっていきました。自分たちの楽曲が広まっている感覚はありましたか？

大西：正直あまりよくわかってなかったんですよね。ラジオの収録で集まった時に「SNS盛り上がってません？」みたいな話になって、それぞれが「じゃあ、TikTok入れてみるか」みたいな感じで。

――意外と後から追いついた感覚だったんですね。

大西：そうですね。みんな、インターネットに疎くて（笑）。最初は『ラブライブ！シリーズ』のファンの皆さんが「あれ？ 話題になってない？」って呟いていたり、知り合いの方から連絡がきたり、友達から連絡がきたり……で、気づいていった感じでした。

――「これは本当にすごいことになってる」と思った瞬間は？

大西：ライブで初披露した際の動画をYouTubeで観て、「上がってるなあ」くらいに当時は思ってたんです。でも、もう一度その動画が流れてきた頃に、いいねの数がすごいことになっていて、もう、1万とかいうレベルじゃなかったんですよ。「え、同じ動画だよね？」って（笑）。コメント欄も賑わっていて、みんな興味を持ってくれているんだって思いました。

――日常で、街で声をかけられるようになったみたいな変化はありました？

大西：私は特に変わらなかったです。マネージャーさんから、オーラを消すのが得意っていつも言われるんですよ（笑）。現場入りの時にスタッフさんが入口で待ってくださっていて、私も隣で同じように待っているフリをして、なかなか気づかれなくて、びっくりされました。「忍者みたい」って言われます（笑）。

――周りからの連絡がきた頃には、“バズっている”という規模になっていましたか？

大西：そうですね、連絡がきた頃はしっかりと“バズっている”という感じだったかもしれないです。私が所属している虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会のメンバーたちからも、「羨ましい！」と言ってもらうこともありましたね。

■世界に届いたからこそ見えた広がりの理由

――Stray KidsやTOMORROW X TOGETHER、IVEなどK-POPアイドルが踊ったり、取り上げたりしていたのも象徴的でした。大西さんは、最初に見た動画で覚えているものはありますか？

大西：初めてだったかはわからないんですけど、あのちゃんさんが結構早い段階でTikTokを上げてくださっていたと思います（※1）。最初はルビィちゃんと歩夢ちゃんの部分をやってくれてて、次に四季ちゃんパートだけでやってくださっていたんです。プチバズぐらいだったのが、そこからまた大きなバズのきっかけになったのかなと思います。

――その後、韓国アイドルの方々にも広がっていきましたね。

大西：私、IVEの皆さんが好きなので、やってくださってすごく嬉しかったです。

――日本語の曲がここまで海外で流行る、というのは不思議でもありますよね。

大西：不思議です。日本語ですし、「何がいいと思ってやってくれたんだろう？」って思います。どうして気に入ってくれたのか今でも気になっています。

――ご自身では、広がった要因をどう見ていますか？

大西：三者三様のカラーがあって、真似したいと思ってくれたのかな、というのと、テンポやリズムが面白かったのかなと。ラップとは違いますが、言葉の乗り方が独特なんですよね。あと〈あ・な・た〉というフレーズが、トキメキを渡せるというか……ファンサービスのひとつとして成立しやすかったのかなとも思ったりしました。

――国や言葉が違っても届いていく様子を見て、改めて音楽には言語の壁を軽々と越えていく力があると感じました。

大西：そうですよね。日本語がわからなくても、テンポ感やリズムは共有できる。そこが大きいですよね。何より“アイスクリーム”という言葉自体も世界共通語なのも大きかったと思います（笑）。

――「◯◯よりもあなた」みたいなフレーズも、汎用性が高いですよね。

大西：いろいろ言葉遊びがしやすいですもんね。最初は普通のパターンで、次のフレーズでそれぞれが好きなものに置き換えることができたり、曲をアレンジしてくださったり。（いろんな動画を）見ていて「私たちは世界のおもちゃだ！」って思いながら（笑）。でも、思い思いの使い方で（曲を）広げてくれたから今がある。こんなふうに広がっていくんだって、当事者として体験できたのは大きかったです。

――いろいろな派生が生まれましたよね。

大西：『2025 FNS歌謡祭』第1夜（フジテレビ系／以下、『FNS歌謡祭』）で披露した時に、相葉（雅紀）さんのラムレーズンがトレンド入りして、嵐ファンの皆さんが「相葉さんの好きなアイスのフレーバー知らなかったから嬉しい」って言ってくださったりして。優しいなと思いました。こういう広がり方も新しいですよね。

――印象に残っている〈何が好き？〉はありますか？

大西：たくさんあるんですけど……『FNS歌謡祭』の時のミャクミャク様の“バニラ”ですね。「めっちゃシンプルじゃん！」って思いました（笑）。ミャクミャク様は赤と青のイメージがあるから、パッション系というか、ちょっと尖ったフレーバーを選びそうだなと思っていたら、「え、バニラなんだ！」って、驚きました（笑）。

――意外な回答でしたよね。こうしていろんな界隈の方が取り上げているのを見て、AiScReamの持つパワーもそうですし、アニメソングの可能性をすごく感じました。

大西：本当にそう思います。『ラブライブ！シリーズ』というコンテンツの楽曲という側面もありつつ、ここまで世界に広がった「愛♡スクリ～ム！」って、改めてすごいなと思いますね。

■番組出演が増えた1年、前のめりなアプローチで掴んだ自信

――『Venue101』（NHK総合）、『FNS歌謡祭』、『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』（TBS系）、そして年末の『第9回 ももいろ歌合戦』出演など、大型番組／イベントで披露する機会も増えましたが、テレビや大きなステージで届けた手応え、印象に残っている反応はありますか？

大西：『Venue101』は緊張しました。生放送での披露でしたし、私、生田絵梨花さんが好きなんです。バズっている実感はSNSの反応などを通して少しずつ感じてはいたんですけど、一方で「ネットの中で盛り上がっているだけなんじゃないかな」「テレビで観た人にもちゃんと伝わるのかな」と、不安になる気持ちも正直あって。でも、その後にNHKさんがアップしていた見どころ動画が、期間限定なのに100万再生を超えていて、「ちゃんと観てくれて、応援してくれていたんだ」と感じられて嬉しかったです。

――『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』では、皆さんの活躍ぶりがとても印象に残っています。歌唱力はもちろんですが、マイクを取りに行くタイミングや、迷わず前に出ていく姿勢からも「この場でしっかり爪痕を残したい」という意志が伝わってきて、スタジオの空気をぐっと引き寄せていたように感じました。

大西：ありがとうございます。降幡さんご本人はすごく真面目に取り組まれていただけだと思うんですけど、結果的にそこが注目していただけた部分もあったのかなと感じています。「四季ちゃん、本当に歌が上手だね」と言っていただけたのも、すごく誇らしかったです。私たち3人とも臆せず前に出てちゃんと歌えたので、「偉い！」って思いました（笑）。前のめりに参加できたのは、降幡さんもクマちゃん（大熊和奏）もいつも何事も一生懸命にやってくださる方で、そこに安心感があったからだと思います。それに、スタジオの皆さんもすごく温かく迎え入れてくださって、本当にありがたかったです。私も「よし、私も頑張ろう！」って自然と思えました。

――年末にかけても『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）や『明石家紅白！』（NHK総合）にも出演されましたね。

大西：ありがたいです。注目してもらえて嬉しいですし、同じことをやり続けることで浸透していって、定番になっていくものだなと改めて思いました。いろいろな番組に呼んでいただく中で、楽曲も披露していって、インターネット以外にも、テレビを通しておじいちゃん、おばあちゃんにも広がっていったらいいなと思っています。

――楽曲にちなんで、今一番愛を叫びたいもの／ことはありますか？

大西：最近ハマっているのは、ぬいぐるみですね。いわゆる“ぬい活”です。編み物が趣味なので、帽子とかマフラーとか作って、それを着せて一緒にお出かけしたりしたいですね。歩夢ちゃんのぬいぐるみ用にも作れるかなって思っています。

――お家にぬいぐるみゾーンが？

大西：あります！ 壁にかけられる3段ハンモックみたいなものが2つあって、そこにぬいぐるみを置いています。名もなきぬいぐるみにも名前をつけて暮らしています。

――どんな名前をつけられているんですか？

大西：ムンって顔してるから“ムンちゃん”というウサギとか、ひよこなのに大きくて貫禄があるから“真田丸”とか、猫でクリーム色だから“クーちゃん”とか。困ってる柴犬みたいな子は、“幸”と書いて“サチ”って名前にしています。ぬい活用のバッグもあるので、待ち時間が長そうな現場の時は、一緒に連れて行って眺めています。たとえば『YouTube Fanfest Japan 2025』の時は待ち時間がありそうだったので、ぬいぐるみを4体くらい（バッグに）詰めて連れて行きました。ふと目に入るだけで癒されるんですよ。みなさんにも『ラブライブ！シリーズ』の推しキャラのぬいぐるみと一緒に暮らしてほしいです！

――今後、AiScReamとして挑戦してみたいことはありますか？

大西：『ラブライブ！シリーズ』のオフィシャルカードゲーム「ラブカ」のテーマソングをAiScReamが歌うことが決まっているので、どんな楽曲になるのかすごく楽しみです。（ライブなどで）歌う機会があったら嬉しいな、という気持ちもあります。

――海外での反響も大きかっただけに、現地での景色や手応えを見てみたい気持ちも？

大西：もしお呼びいただけたら……とは思ってます。会える方、会えない方、たくさんいると思うんですけど、可能性があるならその景色を見てみたいですね。

――最後に、『ラブライブ！シリーズ』を応援してくださっている方と、「愛♡スクリ～ム！」で知ってくださった方、それぞれにメッセージをお願いします。

大西：まず、『ラブライブ！シリーズ』を応援してくださっている方には、2025年は本当にびっくりすることがたくさんあって、正直追いかけきれてないついていけないという方もいるかもしれません。でも、こうして『ラブライブ！シリーズ』が広まっていくことで、応援してくださる皆さんにとっても、いいことがたくさんあるように、私たちもこれから頑張っていくので、変わらず応援してくれたら嬉しいです。

最近知ってくださった方には、AiScReamの楽曲だけじゃなく、シリーズのいろんな楽曲を聴いてほしいなと。カップリングの「ICE LIMIT」もかわいくて素敵ですし、新曲が出ることも決まっているので、そこからでもいいのでぜひ聴いていただきたいです。AiScReamをきっかけに、『ラブライブ！シリーズ』のアニメやゲームにも触れてもらえたら嬉しいですし、絶対どこかに引っかかりはあると思うので、好きな作品好きなメンバーを見つけてほしいです。

