映画『教場 Requiem』の公開を記念し、1月17日より『教場』シリーズがフジテレビ系にて再放送されることが決定した。

シリーズ最新作『教場 Reunion』が1月1日よりNetflixで配信開始されており、後編となる映画『教場 Requiem』は2月20日に劇場公開される。

警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館）。未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」で繰り広げられる、冷酷無比な鬼教官・風間公親と、様々な想いを抱いて入学してきた生徒たちの対峙が評判を呼び、累計発行部数130万部を突破している。

2020年には主演に木村拓哉を迎えたSPドラマ『教場』（フジテレビ系）が放送され、2021年には続編となるSPドラマ第2弾『教場II』（フジテレビ系）が、そして2023年には鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親－教場0－』（フジテレビ系）が放送された。

『教場』前編が1月17日、後編が1月24日、『教場II』前編が2月8日、後編が2月11日、『風間公親－教場0－』が関東ローカルにて2月13日より順次放送される。

◾️放送情報『教場』前編1月17日（土）21:00～ 23:10放送『教場』後編1月24日（土）21:00～ 23:25放送出演：木村拓哉、工藤阿須加、川口春奈、林遣都、葵わかな、井之脇海、西畑大吾（なにわ男子）、富田望生、味方良介、村井良大、佐藤仁美、和田正人、石田明（NON STYLE）、高橋ひとみ、筧利夫、光石研（友情出演）、大島優子、三浦翔平、小日向文世公式サイト：https://www.fujitv.co.jp/kyojo/

『教場II』前編2月8日（日）20:57～23:09『教場II』後編2月11日（水）19:00～21:48出演：木村拓哉、濱田岳、上白石萌歌、福原遥、矢本悠馬、杉野遥亮、目黒蓮（Snow Man）、眞栄田郷敦、岡崎紗絵、戸塚純貴、高月彩良、樋口日奈、重岡大毅（WEST.）、三浦貴大、佐久間由衣、嘉島陸、工藤阿須加、川口春奈、葵わかな、富田望生、味方良介、村井良大、光石研、大島優子、三浦翔平、佐藤仁美、和田正人、高橋ひとみ、小林薫、北村匠海、松本まりか、小日向文世公式サイト：https://www.fujitv.co.jp/kyojo2/

『風間公親－教場0－』第1話：2月13日（金）13:50～15:42放送第2話：2月16日（月）13:50～14:48放送第3話：2月16日（月）14:48～15:42放送第4話：2月17日（火）13:50～14:48放送第5話：2月17日（火）14:48～15:42放送第6話：2月18日（水）13:50～14:48放送第7話：2月18日（水）14:48～15:42放送第8話：2月19日（木）13:50～14:48放送第9話：2月19日（木）14:48～15:42放送第10話：2月20日（金）13:50～14:48放送第11話：2月20日（金）14:48～15:42放送※関東ローカル出演：木村拓哉、赤楚衛二、新垣結衣、北村匠海、白石麻衣、染谷将太、堀田真由、茺田崇裕（WEST.）、結木滉星、小林薫、小日向文世原作：長岡弘樹『教場』シリーズ（小学館）脚本：君塚良一演出：中江功プロデュース：中江功、渡辺恒也、宋ハナ、遠藤光貴（SWITCH）制作協力：SWITCH制作著作：フジテレビ公式サイト：https://www.fujitv.co.jp/kyojo0/公式X（旧Twitter）：https://x.com/kazamakyojo