水瀬いのりがInstagramを更新し、カントリーテイストの衣装に身を包んだ“カウガール姿”のオフショットを公開した。

この写真は、ファンクラブ「いのりまち」の年賀状に掲載されたビジュアル。2026年の干支が午年であることにちなみ、“いのり町長”が馬のオブジェを背景にウエスタンな装いで登場するという遊び心を感じさせるショットだ。くるくると巻かれた前髪と低めのツインテールに、つば広のハットを合わせたアメリカンなスタイリングが、映画のワンシーンを切り取ったような空気感を漂わせている。

水瀬は2025年にアーティスト活動10周年を迎え、過去最多となる全国7都市8公演のライブツアーを開催。2026年3月には、ファンクラブイベント「いのりまち町民集会2026」の開催も予定されている。

また2026年は、TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』の金子役や『スマーフ』シーズン3のスマーフェット役など出演作も控えている。水瀬からの思いがけない新年のサプライズに、ファンからは喜びの声が集まった。（文＝すなくじら）