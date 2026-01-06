ÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¡Ä¡Ä¡£°ìÌë¤Î²á¤Á¤ÎÁê¼ê¤Ë¥¢¥é¥µ¡¼OL¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¡ÚÆ§¤ó¤À¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤·¤¿¤ê #21¡Û
ËèÆü»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥Ð¥ê¥¥ã¥ê½÷À¡¦²ÂÈÁ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÃËÀ¤È°û¤ß¤Ê¤¬¤éµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÏÃ¤¹¤³¤È¡£¤½¤ó¤Êµ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤¤¤¤Í§¤À¤Á´Ø·¸¤À¤Ã¤¿Æó¿Í¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
Æ¸´é»°½½Ï©¥¯¥ºÃË¡ß¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¥¢¥é¥µ¡¼OL¤Î¡¢Âç¿Í¤Î¥Ð¥°¤Ã¤¿µ÷Î¥´¶¥é¥Ö¡Ê¡©¡Ë¥³¥á¥Ç¥£¡ØÆ§¤ó¤À¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤·¤¿¤ê¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÁ´29²ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
1話からまとめ読みはこちら
前回のお話はこちら
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£²ÂÈÁ¤Ï¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤Ï¹Ô¤¯¤±¤É¡¢ÂÙ¤È¤Ï¤Þ¤À²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²ÂÈÁ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¿¿·õ¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÂÙ¤È¡¢µ¢¤êºÝ¤ËÍ§Ã£¤«¤é¡ÖÇº¤ó¤¸¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¿Æ¤·¤¤¿Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤Ã¤È¤¹¤ë²ÂÈÁ¡£²¿¤«¤¬Æ°¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î´¶¾ð¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÌ¡²è¡§¡ØÆ§¤ó¤À¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤·¤¿¤ê¡Ù°í²°¤¹¤ßÃø¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¿¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥¦¡¼¥Þ¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ØÆ§¤ó¤À¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤·¤¿¤ê¡Ù°í²°¤¹¤ß¡ÊKADOKAWA¡Ë
ËèÆü»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤OL¡¦²ÂÈÁ¤ÎÍ£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÂÙ¡Ê¤¢¤¤é¡Ë¤È¤¤¤¦ÃË¤È¤ª¼ò¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÏÃ¤¹¤³¤È¡£»°½½Ï©¤ÇÆ¸´é¤ÊÂÙ¤À¤¬¡¢¼ò¡¦±ìÁð¡¦½÷Í·¤Ó¤â·ã¤·¤¯¥¯¥ºÍ×ÁÇ¤ÏËþºÜ¡£¤Ç¤â¡¢Í§¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤¢¤ÎÌë¡¢°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡£
Æ¸´é»°½½Ï©¥¯¥ºÃË¡ß¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¥¢¥é¥µ¡¼OL¤Î¡¢Âç¿Í¤Î¥Ð¥°¤Ã¤¿µ÷Î¥´¶¥é¥Ö¡Ê¡©¡Ë¥³¥á¥Ç¥£¡ª