菅井友香写真集『たびすがい』より先行カット到着！無防備なランジェリー姿や鮮烈なビキニショットも

菅井友香の写真集『たびすがい』（2月14日発売）より、先行カットが初公開された。

■“今まで知らなかった菅井友香”を満載！

2026年に芸能生活10周年を迎える菅井友香の最新写真集『たびすがい』は、沖縄・座間味島への旅を通して知る“初めての菅井友香”を満載した1冊。2026年4月始まりのカレンダー『よるすがい』がセットになった初回限定版も同時発売される。

このたび公開されたのは、コケティッシュで無防備な寝起きランジェリー姿、旅の途中で見せたまばゆいほどのビキニスタイル、まるで一緒に旅をしているような気分になる至近距離の笑顔（※メイン写真）、知らなかった一面にドキッとするクールビューティな横顔、さらに、初回限定セット版のカレンダー『よるすがい』からは、大人ムードに引き込まれるアンニュイな表情を収めたカットも到着。

写真集への期待がさらに高まる5カットにぜひ注目しよう。

PHOTO BY 田尾沙織

■書籍情報

2026.02.14 ON SALE

菅井友香 写真集『たびすがい』

