七五三掛龍也、ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』の企画で藤井流星をガチ撮影！フォトグラファーでもある共演者・古屋呂敏がレクチャー

主演・藤井流星（WEST.）共演・七五三掛龍也（Travis Japan）による1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（1月10日放送スタート）にて新企画が始動。今作でカメラマン・桜庭役を演じる七五三掛が、“役作り”も兼ねて本格的な写真撮影に挑戦した。

■俳優＆フォトグラファーの古屋呂敏が、七五三掛に本格レクチャー

七五三掛にカメラのレクチャーをするのは、フォトグラファーでもある共演者、古屋呂敏。今作では新郎・和臣（藤井流星）の同僚・木村直人を演じる他、フォトグラファーとしても制作に携わり、撮影期間中の七五三掛のカメラマンとしての指導にとどまらず、桜庭のアトリエの空間デザイン監修や、桜庭が撮った作品の実際の撮影を担当している。

フォトグラファーとして七五三掛を撮影したこともあるという古屋に、基本的な所作から撮り方のコツ、被写体への声のかけ方まで、本格的なレクチャーを受けた七五三掛は「本当に勉強になりました！ スマホと同じ画角で撮らない、ということが一番タメになりました。これからはオートではなくマニュアルで撮影したいです」とコメント。みるみるコツを掴んでいく七五三掛に古屋は「構え方も全く違和感なかったのでさすがだなと思いました！」と大絶賛していた。

■藤井流星を被写体に七五三掛カメラマンが撮影！

綿密なレクチャーを受けた七五三掛は、その成果を発揮すべく、ドラマの主演である藤井を被写体にして本格的な撮影に挑むことに。撮影場所となる部屋のガラス窓や屋外の空間、差し込む光も活用しながら、真剣な表情でシャッターを切り続けた。

そうして撮り終えた写真の中から、七五三掛セレクトの“渾身の一枚”を公開。モノクロで仕上げたアーティスティックな雰囲気の一枚で、カメラマン・七五三掛のこだわりが存分に詰まった作品となった。

■七五三掛が現場オフショットを撮影する『しめカメ』企画がスタート！

さらに、ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』の公式SNSにて、七五三掛が現場のオフショットを撮影する、通称『しめカメ』企画が始動。ここだけの貴重なオフショットが楽しめること必至だ。そして、カメラマンとしてのスキルを身につけた七五三掛が演じる桜庭にも注目だ。

藤井流星、七五三掛龍也、古屋呂敏 コメント

■番組情報

テレビ朝日系 オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』

01/10（土）スタート

毎週土曜23:00～

出演：藤井流星、七五三掛龍也 他

原作：夏原エヰジ『ぜんぶ、あなたのためだから』（講談社）

脚本：若杉栞南 藤平久子

