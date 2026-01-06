「日経225ミニ」手口情報（6日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限3203枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月6日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3203枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3203( 3203)
バークレイズ証券 1833( 1833)
ソシエテジェネラル証券 1285( 1285)
SBI証券 2668( 1198)
楽天証券 1504( 604)
松井証券 320( 320)
JPモルガン証券 300( 300)
三菱UFJeスマート 393( 219)
フィリップ証券 192( 192)
マネックス証券 99( 99)
光世証券 55( 55)
インタラクティブ証券 44( 44)
日産証券 38( 38)
ゴールドマン証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
SBI証券 367( 245)
ABNクリアリン証券 243( 243)
ソシエテジェネラル証券 183( 183)
楽天証券 127( 71)
三菱UFJeスマート 62( 54)
ドイツ証券 47( 47)
松井証券 31( 31)
フィリップ証券 29( 29)
マネックス証券 26( 26)
インタラクティブ証券 20( 20)
日産証券 14( 14)
JPモルガン証券 9( 9)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 132330( 132330)
ソシエテジェネラル証券 53461( 53461)
バークレイズ証券 25938( 25938)
SBI証券 46334( 21502)
松井証券 16931( 16931)
楽天証券 29855( 13695)
サスケハナ・ホンコン 9197( 9197)
日産証券 6800( 6800)
JPモルガン証券 5627( 5627)
三菱UFJeスマート 8340( 4910)
ゴールドマン証券 3333( 3281)
マネックス証券 2724( 2724)
ビーオブエー証券 2601( 2601)
モルガンMUFG証券 1368( 1368)
みずほ証券 1278( 1278)
フィリップ証券 1084( 1084)
UBS証券 966( 966)
BNPパリバ証券 710( 710)
インタラクティブ証券 395( 395)
東海東京証券 338( 338)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース