　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月6日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8398枚だった。


◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　8398(　　6398)
ソシエテジェネラル証券　　　 12522(　　6022)
バークレイズ証券　　　　　　　6194(　　4074)
SBI証券　　　　　　　 　　　　4694(　　1726)
楽天証券　　　　　　　　　　　2779(　　 867)
松井証券　　　　　　　　　　　 693(　　 693)
東海東京証券　　　　　　　　　 400(　　 400)
インタラクティブ証券　　　　　 315(　　 315)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 584(　　 296)
マネックス証券　　　　　　　　 286(　　 286)
フィリップ証券　　　　　　　　 268(　　 268)
日産証券　　　　　　　　　　　　57(　　　57)
JPモルガン証券　　　　　　　　3034(　　　34)
光世証券　　　　　　　　　　　　15(　　　15)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　10(　　　10)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　10(　　　10)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 8(　　　 8)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 6(　　　 6)
共和証券　　　　　　　　　　　　 3(　　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　 12002(　　　 2)
HSBC証券　　　　　　　　　　　7120(　　　 0)
野村証券　　　　　　　　　　　3000(　　　 0)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1000(　　　 0)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 700(　　　 0)
シティグループ証券　　　　　　 700(　　　 0)
ビーオブエー証券　　　　　　　 500(　　　 0)


◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 384(　　 384)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1355(　　 355)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 527(　　 303)
楽天証券　　　　　　　　　　　 345(　　 187)
フィリップ証券　　　　　　　　 131(　　 131)
松井証券　　　　　　　　　　　 112(　　 112)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 133(　　 107)
マネックス証券　　　　　　　　　74(　　　74)
日産証券　　　　　　　　　　　　45(　　　45)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　26(　　　26)
インタラクティブ証券　　　　　　23(　　　23)
立花証券　　　　　　　　　　　　 8(　　　 8)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 1(　　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　1000(　　　 0)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 700(　　　 0)
シティグループ証券　　　　　　 700(　　　 0)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　176694(　176669)
ソシエテジェネラル証券　　　128038(　128013)
バークレイズ証券　　　　　　 61582(　 61582)
SBI証券　　　　　　　 　　　 65218(　 32588)
松井証券　　　　　　　　　　 29517(　 29517)
サスケハナ・ホンコン　　　　 25152(　 25152)
楽天証券　　　　　　　　　　 32255(　 17287)
日産証券　　　　　　　　　　 13359(　 13359)
JPモルガン証券　　　　　　　　9161(　　9161)
三菱UFJeスマート　　　　　　 13306(　　7826)
ビーオブエー証券　　　　　　　7136(　　7136)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　6429(　　6429)
モルガンMUFG証券　　　　　　　6127(　　6127)
ゴールドマン証券　　　　　　　5898(　　5884)
マネックス証券　　　　　　　　4065(　　4065)
インタラクティブ証券　　　　　3823(　　3823)
広田証券　　　　　　　　　　　3182(　　3182)
みずほ証券　　　　　　　　　　2987(　　2857)
野村証券　　　　　　　　　　　2829(　　2757)
東海東京証券　　　　　　　　　2332(　　2332)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　30(　　　 0)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース