「日経225ミニ」手口情報（6日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限8398枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月6日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8398枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8398( 6398)
ソシエテジェネラル証券 12522( 6022)
バークレイズ証券 6194( 4074)
SBI証券 4694( 1726)
楽天証券 2779( 867)
松井証券 693( 693)
東海東京証券 400( 400)
インタラクティブ証券 315( 315)
三菱UFJeスマート 584( 296)
マネックス証券 286( 286)
フィリップ証券 268( 268)
日産証券 57( 57)
JPモルガン証券 3034( 34)
光世証券 15( 15)
ドイツ証券 10( 10)
SMBC日興証券 10( 10)
ゴールドマン証券 8( 8)
岩井コスモ証券 6( 6)
共和証券 3( 3)
BNPパリバ証券 12002( 2)
HSBC証券 7120( 0)
野村証券 3000( 0)
モルガンMUFG証券 1000( 0)
UBS証券 700( 0)
シティグループ証券 700( 0)
ビーオブエー証券 500( 0)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 384( 384)
ABNクリアリン証券 1355( 355)
SBI証券 527( 303)
楽天証券 345( 187)
フィリップ証券 131( 131)
松井証券 112( 112)
三菱UFJeスマート 133( 107)
マネックス証券 74( 74)
日産証券 45( 45)
ドイツ証券 26( 26)
インタラクティブ証券 23( 23)
立花証券 8( 8)
ゴールドマン証券 1( 1)
JPモルガン証券 1000( 0)
UBS証券 700( 0)
シティグループ証券 700( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 176694( 176669)
ソシエテジェネラル証券 128038( 128013)
バークレイズ証券 61582( 61582)
SBI証券 65218( 32588)
松井証券 29517( 29517)
サスケハナ・ホンコン 25152( 25152)
楽天証券 32255( 17287)
日産証券 13359( 13359)
JPモルガン証券 9161( 9161)
三菱UFJeスマート 13306( 7826)
ビーオブエー証券 7136( 7136)
BNPパリバ証券 6429( 6429)
モルガンMUFG証券 6127( 6127)
ゴールドマン証券 5898( 5884)
マネックス証券 4065( 4065)
インタラクティブ証券 3823( 3823)
広田証券 3182( 3182)
みずほ証券 2987( 2857)
野村証券 2829( 2757)
東海東京証券 2332( 2332)
SMBC日興証券 30( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース