「TOPIX先物」手口情報（6日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限8548枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月6日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8548枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8548( 8447)
ソシエテジェネラル証券 6775( 6775)
バークレイズ証券 3933( 3933)
ゴールドマン証券 1869( 1845)
ビーオブエー証券 1729( 1729)
JPモルガン証券 1260( 1260)
モルガンMUFG証券 893( 893)
UBS証券 679( 652)
サスケハナ・ホンコン 521( 521)
BNPパリバ証券 345( 319)
ドイツ証券 289( 289)
シティグループ証券 287( 287)
HSBC証券 186( 186)
日産証券 123( 123)
野村証券 114( 114)
インタラクティブ証券 85( 85)
三菱UFJeスマート 75( 75)
SBI証券 101( 55)
三菱UFJ証券 30( 30)
SMBC日興証券 23( 23)
みずほ証券 50( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース