「日経225先物」手口情報（6日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限6708枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月6日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6708枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6708( 6648)
ソシエテジェネラル証券 3664( 3663)
バークレイズ証券 2420( 2420)
サスケハナ・ホンコン 944( 944)
JPモルガン証券 812( 806)
モルガンMUFG証券 639( 639)
松井証券 516( 516)
SBI証券 996( 370)
みずほ証券 403( 365)
ゴールドマン証券 399( 362)
ビーオブエー証券 362( 362)
日産証券 279( 278)
UBS証券 894( 193)
楽天証券 333( 183)
マネックス証券 135( 135)
野村証券 129( 129)
シティグループ証券 184( 124)
三菱UFJeスマート 163( 121)
インタラクティブ証券 74( 74)
フィリップ証券 52( 52)
三菱UFJ証券 5( 0)
BNPパリバ証券 5( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 25( 17)
松井証券 8( 8)
楽天証券 7( 3)
ドイツ証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース