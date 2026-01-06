「日経225先物」手口情報（6日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万4884枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月6日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4884枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14884( 13304)
ソシエテジェネラル証券 12656( 11774)
バークレイズ証券 5943( 5709)
サスケハナ・ホンコン 2926( 2926)
JPモルガン証券 2960( 2231)
モルガンMUFG証券 4003( 2172)
日産証券 1251( 1251)
ゴールドマン証券 1520( 1103)
松井証券 1064( 1064)
野村証券 3748( 1063)
ビーオブエー証券 1814( 1041)
SBI証券 1864( 990)
BNPパリバ証券 2672( 892)
楽天証券 872( 604)
みずほ証券 976( 520)
大和証券 1306( 475)
SMBC日興証券 914( 413)
ドイツ証券 350( 350)
三菱UFJ証券 404( 337)
三菱UFJeスマート 353( 275)
HSBC証券 712( 0)
UBS証券 603( 0)
シティグループ証券 278( 0)
東海東京証券 12( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 117( 117)
松井証券 54( 54)
ABNクリアリン証券 15( 15)
SBI証券 14( 12)
楽天証券 12( 12)
マネックス証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
日産証券 3( 3)
ドイツ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
