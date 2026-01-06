この冬、最もピュアで心温まるラブストーリー！豊嶋花＆山中柔太朗（M!LK）W主演の「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（日本テレビ系にて毎週火曜 24:24〜24:54放送）が、いよいよ本日1月6日（火）24:24〜スタート。

原作はフレックスコミックスで累計80万部突破の人気漫画。おにぎり屋の女子高生・白瀬小春（豊嶋花） × 恋に不器用な天才小説家・黒崎絢人（山中柔太朗）。突然のプロポーズから始まる猪突猛進！愛されラブコメディー。放送を前に、第1話の場面写真とあらすじを公開！

あらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/deep-kurosakisan/story/

◆イントロダクション

父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生 白瀬小春（しらせこはる）。

いつものように、“できたてのおにぎり”を心をこめて握っていた――。

そのとき「この10億円で、僕と結婚してください」

……え？あまりに突然すぎて、手が止まる。

思わず顔を上げた小春の前にいたのは、どこか影がありながらも、目だけはまっすぐでウソのない青年・黒崎絢人（くろさきあやと）。

しかも彼の正体は、いま最も話題の天才小説家!?

ひたすら一途で、まっすぐで、ちょっとズレてて、止めようとしても止まらない黒崎さんの“暴走気味な愛”。

そして、その予測不能なアプローチに、少しずつ心を揺さぶられる小春。

おにぎり屋の女子高生 × 恋に不器用な天才小説家。

突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE！

恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー！

◆番組概要

日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト

1月6日（火）スタート 毎週火曜 24時24分〜24時54分放送 （全12話予定）

TVer・Hulu 毎話放送後配信開始

出演：

豊嶋花 山中柔太朗（M!LK）

大西利空 竹森千人 西山蓮都 佐藤大空 キタキマユ 上原あまね 中山碧瞳

石川恋 稲葉友

原作：岡田ピコ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）

脚本：齊藤よう 乾なつみ

演出：川崎僚 平井淳史 森美春

音楽：はらかなこ

主題歌：Sakurashimeji『恋春日和』（SDR）

制作：関根龍太郎

プロデュース：小林拓弘 岩倉達哉

プロデューサー：伊藤裕史 大西結衣 熊谷喜一

共同プロデューサー：礒田佳菜恵 今川広樹

協力プロデューサー：吉川恵美子

制作協力：S・D・P ヘッドクォーター AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式HP・SNS

ホームページ：https://www.ntv.co.jp/deep-kurosakisan/

X：@dramadeep_ntv

Instagram： @dramadeep_ntv

TikTok： @dramadeep_ntv

TVer：https://tver.jp/series/srrejzzg0i

公式ハッシュタグ：#黒崎さん