悪性リンパ腫と脳炎併発を明かした爛々・大国麗、コンビそろって動画に登場 今後について報告「私らなりの一歩一歩を」
お笑いコンビ・爛々が5日、YouTubeチャンネル「茶の間で爛々」を更新。萌々（28）と、血液のがん「悪性リンパ腫」と脳炎の併発を発表した大国麗（35）が出演し、コンビの今後について話した。
爛々は2017年の結成以来、『女芸人No.1決定戦 THE W』決勝進出など、賞レースや劇場、テレビで活躍していたが、23年8月に大国が体調不良による休養を発表。萌々がピンでの活動を続けていた。
2025年12月27日に開催された萌々の単独ライブ『麗々』で、大国について悪性リンパ腫（血液のがん）が見つかり、そのあと脳炎も併発していたことが報告された。現在は退院し、がんも脳炎も「大丈夫」だが、高次脳機能障害の後遺症はあるという。そして、大国がサプライズ登場すると、久々の爛々そろっての姿にファンは大きな拍手で迎えた。
そんな単独ライブ後、「【ご報告】大国麗のこと、爛々の今後についてお話しします」と題した動画に、萌々と大国がそろって登場。大国の病気が発覚した経緯を説明した。2023年の夏頃、体調不良だった大国。番組のロケの前日に連絡がつかなくなり、救急車で運ばれたことが、大国の母親から萌々に伝えられた。萌々は「ちょっと大きい風邪くらいに思ってた」と当時を振り返った。
当時の様子を笑いを交えながら伝えた2人。大国は現在、後遺症で会話のテンポが遅かったり、後天性のてんかんの症状が出ることもあるが、萌々が「すごい回復力」と表するほど回復していっているそう。漫才のテンポに慣れるのに、もう少し時間がかかるそうだが、萌々は「でも時間がかかるのは当たり前やと思うし、私らなりの一歩一歩をつかめたらいいんかな」と復活に向けた思いを語り、大国もうなずいた。
「芸人のみんなも言ってくれたけど、舞台に立つのが1番のリハビリやと思うねん。だからうーちゃん（大国）が不安になったり、迷惑かけたらどうしようとかいう時もみんながそれを分かった上で応援してくれると思うから、そこはいっぱい甘えるところは甘えて、返せるもん返せたらええんちゃうかなと思う」とやさしく語りかけると、大国が「別に甘えたちゃう」とボケ返すなど、終始漫才のようなやり取りを展開していた。
最後に「今後ですけど、日本橋ポルックスシアターっていう場所があって、そこはお客さんが全然入らへん時でもいっぱい助けてくれた劇場なんですね。そういうところにも、たくさん恩返しできたらなと思ってるから、小さいライブを2人でやっていこうと思ったりしてるんで、そこに足を運んでいただけたらと思ってまーす」と呼び掛けた。
この投稿にファンからは「大国さんおかえりなさいー！」「二人で並んでる喋ってるのが嬉しいよ〜!!!!」「待ってました、大国さんの笑顔が見られてうれしいです!!!」といったコメントが寄せられた。
