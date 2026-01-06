ËÅè²Ö¡ß»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡È¥Ô¥å¥¢¡É¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¡Ø¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ùº£Ìë¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÅè²Ö¤È»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊM!LK¡Ë¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥ÈÏÈ¥É¥é¥ÞDEEP¡Ø¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¿¼0¡§24¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦6Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¼ê¤Ë¤½¤Ã¤È¿¨¤ì¤Æ¡ÄÌÔ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¹õºê¤µ¤ó¡Ê»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡Ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢²¬ÅÄ¥Ô¥³»á¤Î¡Ø¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¡ÖCOMIC¥Ý¥é¥ê¥¹¡×Ï¢ºÜ¡¿¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¡£¤ª¤Ë¤®¤ê²°¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¡¦ÇòÀ¥¾®½Õ¡ÊËÅè¡Ë¤ÈÎø¤ËÉÔ´ïÍÑ¤ÊÅ·ºÍ¾®Àâ²È¡¦¹õºê°¼¿Í¡Ê»³Ãæ¡Ë¤ÎÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ê°¦¤òÉÁ¤¯¡£Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê2¿Í¤¬¤Ä¤à¤°¥Ý¥Ã¥×¤Ç´Å¤¯¤Æ»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê²°¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¹â¹»À¸¡¦¾®½Õ¤Ï¡¢Êì¡¦»Íµ¨¡Ê¥¥¿¥¥Þ¥æ¡Ë¤òÁá¤¯¤ËË´¤¯¤·¡¢Éã¡¦½©Ê¿¡ÊÃÝ¿¹Àé¿Í¡Ë¡¢Äï¡¦ÀéÅß¡ÊÀ¾»³Ï¡ÅÔ¡Ë¡¢²Æ´õ¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤È4¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡£¾®½Õ¤ÎÌ´¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤ÊÊì¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Å¹¤òÉã¤È°ì½ï¤Ë¼é¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ°¦¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£²È¤Ç¤ÏÊì¿ÆÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄï¤¿¤Á¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¡¢³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤ì¤ÐÅ¹¤Î¼êÅÁ¤¤¡£²ÈÂ²¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¾®½Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁ°¸þ¤½÷»Ò¹âÀ¸Ž¥¾®½Õ¤ÎÆü¾ï¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Íò¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¡£
¡¡ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÅ¹¤ËÍè¤ë¾ïÏ¢¤Î¹õºê¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¡¢10²¯±ß¤ÎÆþ¤Ã¤¿¶ä¹ÔÄÌÄ¢¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Ï¾®½Õ¤µ¤ó¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î10²¯±ß¤ÇËÍ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾®½Õ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£Íý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¾®½Õ¤Îº®Íð¤ò¤è¤½¤Ë¡¢Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î¹õºê¤µ¤ó¤ÏÃöÆÍÌÔ¿Ê¡¢º§°ùÆÏ¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¤³¤Á¤é¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤¢¤Ã¤±¤Ë¤È¤é¤ì¤ë¾®½Õ¤Ï¡Ö¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¹ð¤²¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Íò¤Ï²á¤®µî¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢ÍâÆü¤«¤é¹õºê¤µ¤ó¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¹¤®¤ë¾®Àâ²È¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÎø°¦·Ð¸³¥¼¥í¡õ¶î¤±°ú¤¥¼¥í¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê2¿Í¤ÎÎø¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£
