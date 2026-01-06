『教場』シリーズ、地上波でドラマの再放送が決定 映画『Requiem』公開記念【日時一覧掲載】
フジテレビは2026年2月20日に映画『教場 Requiem』が公開されることを記念して、2020年新春ドラマ『教場』、2021年新春ドラマ『教場II』を地上波で放送すると発表した。
【写真】第205期生徒たちが集合したティザービジュアル
新作のうち、前編となる映画『教場 Reunion（リユニオン）』は1月1日からNetflixで配信開始し、後編となる映画『教場 Requiem（レクイエム）』は2月20日から劇場で公開する。一つの物語を前後編という形で配信と劇場で繋ぎ新しい形でお届けし、シリーズ集大成として盛り上がる中、地上波でも前作を楽しむことができる。
『教場』『教場II』は、主演・木村拓哉、脚本・君塚良一という豪華タッグと、原作は「週刊文春ミステリーベスト10」(2013年）第１位、「このミステリーがすごい！」(2014年）第２位を獲得し、2013年にミステリー界の話題を総ざらいした長岡弘樹のベストセラー小説『教場』。
演出を手掛けたのは、木村と『若者のすべて』（1994年）、『眠れる森』（1998年）、『プライド』（2004年）などの作品で共に伝説を作ってきた中江功。木村演じる風間公親（かざま・きみちか）が教官を務める警察学校を舞台に、警察学校という密室を舞台に、木村演じる“最恐”の教官・風間公親（かざま・きみちか）が、冷酷無比なやり方で生徒たちをふるいにかけていきながら、彼らがそれぞれ抱えるさまざまな葛藤や秘密が渦巻く中で次々と巻き起こる事件を乗り越え、卒業するまでを描いた物語で、2020年、21年にSPドラマとして放送され、大きな反響を呼んだ。
このほか、風間が教官として警察学校に赴任する以前の新人刑事の教育に“刑事指導官”として当たっていた時代を描く『風間公親 教場０』（※関東ローカル）の再放送も決定した。
■放送時間は次の通り。
◇『教場』
『教場』前編（１月17日（土） 21時00分〜 23時10分）
『教場』後編（１月24日（土） 21時00分〜 23時25分)
『教場II』前編（２月８日（日）20時57分〜23時09分)
『教場II』後編（２月11日（水）19時00分〜21時48分)
◇『風間公親 教場０』：※関東ローカル
第１話：２月13日（金）13時50分〜15時42分
第２話：２月16日（月）13時50分〜14時48分
第３話：２月16日（月）14時48分〜15時42分
第４話：２月17日（火）13時50分〜14時48分
第５話：２月17日（火）14時48分〜15時42分
第６話：２月18日（水）13時50分〜14時48分
第７話：２月18日（水）14時48分〜15時42分
第８話：２月19日（木）13時50分〜14時48分
第９話：２月19日（木）14時48分〜15時42分
第10話：２月20日（金）13時50分〜14時48分
第11話：２月20日（金）14時48分〜15時42分
