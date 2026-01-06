フリーアナウンサー大島由香里（41）が6日、ダブルMCを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、今年の運勢で心配な点を指摘される場面があった。

火曜日メンバーでは今年初の放送とあって、占い師のアポロン山崎が出演し、手相から出演者たちの今年を占った。

大島は出演5人中4位。今月28日には、歌手デビューが決まっており、大事な1年となる。

大島の手相について、山崎は「趣味を仕事にして成功するという線」と評した。ボクシング王者の井上尚弥、プロゴルフの石川遼、さらにドジャース大谷翔平も持っている線があるという。大島はあらためて手相を見ながら「趣味…趣味…」とつぶやいた。

また山崎から「2026年、人との絡みを増やしていくと、どんどん運気が上がると出ていた」と伝えられると、大島は「いろいろスタートしたんですよ。ラジオもスタートしたし、歌を歌ったり」とうれしそうに話した。

一方で、しっかり注意点も指摘された。山崎は手の下部を示しつつ、「ここの部分に、線が強く出ている。疲れているおっさんにしかない“おっさん線”というのが出ている。体力的なところ、ちょっと疲れ始めている」と忠告された。

大島は「疲れてるし、おっさんですねえ。確かに出てる。はっきり出てる」と素直に認めた。「仕事で向いているのは何ですか？」と質問。山崎から「楽しいと思うことをやったら、うまくいくというのが、この線」などと説明を受けると、ほっとした様子だった。