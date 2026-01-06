菅井友香、無防備なランジェリーショット＆まぶしいビキニ姿も 最新写真集から先行カット5点解禁
今年芸能生活10周年を迎える菅井友香（29）の最新写真集『たびすがい』（ワニブックス）が2月14日に発売される。このほど、先行カット5点が公開された。
【先行カット一挙公開】まぶしい白肌あらわな大人ショットを披露した菅井友香
沖縄・座間味島への旅を通して知る“初めての菅井友香”。ビーチではしゃぐ水着姿、コケティッシュな寝起き、朝の泡風呂、街歩き、クールな艶っぽさまで。キュートで美しい菅井の今の魅力を余すところなく凝縮した珠玉の1冊となる。
現在の想いを語ったロングインタビューも収録。また、2026年4月始まりのカレンダー『よるすがい』がセットになった初回限定版も同時発売となる。さらに発売記念イベントでは本人初となる2ショットチェキが実現するほか、FUJIFILMとのスペシャルコラボ企画も展開する。
このたび公開された先行カットでは、コケティッシュで無防備な寝起きランジェリー姿、旅の途中で見せたまばゆいほどのビキニスタイル、まるで一緒に旅をしているような気分になる至近距離の笑顔、知らなかった一面にドキッとするクールビューティな横顔。さらに、カレンダー『よるすがい』からは大人ムードに引き込まれるアンニュイな表情を収めたカットが解禁された。
【プロフィール】菅井友香（すがい・ゆうか）
1995年11月29日生まれ、東京都出身。欅坂46（のちに櫻坂46）の第1期生として活動し、グループの初代キャプテンを務めた。2020年に舞台『飛龍伝2020』で初主演を務め、女優として活動をスタート。また、幼少期より習っていた馬術を活かし、日本馬術連盟「馬術スペシャルアンバサダー」に5年連続で就任。2022年、東京ドーム公演をもって櫻坂46から卒業。 卒業後は、さまざまな舞台やミュージカル、ラジオ番組、映像作品などに出演、またレギュラー番組にてMCを務めるなど、活動の幅を広げている。
