前川清、元妻の娘・宇多田ヒカルから「会いたい」と言われ「俺も会いたかった」 「『徹子の部屋』に2人で出てみたい」思い語る
歌手の前川清（77）が、6日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。元妻だった藤圭子さんの娘・宇多田ヒカル（42）がテレビで「会いたい人は前川清さん」と言っているのを見た時の思いを明かした。
【写真】「たくさん取れましたね!!どれも可愛い」似てる？長男＆次女と3ショットの前川清
司会の黒柳徹子から「お嬢さんの宇多田ヒカルさんが、テレビ番組で、会ってみたい人は前川清さんとおっしゃったのを聞いた」と話題を振られ、「これはね、びっくりしましたね。私ちょうどそのとき、テレビ見ていたんですよ」と告白した。
黒柳から「ほんとに？どうしました？その時」と聞かれると「いや…誰かに伝えたいですよね。俺1人でしたから。えって…」と驚き。その件が話題になったが「私ももちろん会いたいですと。これは話題にならずで…なんだろうな、俺も会いたかったんだけどな」と語った。
また、宇多田から会いたいと言われたことについて「たぶん、どういう母親でどんなあれだったのかなということをやっぱり知りたい部分もおありになったんじゃないのかな」などと、藤さんのエピソードを知りたかったのではと想像。「何で『会いたい』って言われたのかわかりませんけども」と振り返った。
黒柳から「それから会ってないの？」と聞かれ「会ってません。お会いできてません」と返答。「私は会いたいですね。しゃべっていない、いろんな2人のこともありますし…」と吐露した。
黒柳は「これをお聞きになったらば、宇多田さんは即あなたに電話して、連絡とってほしい」「あなたが会いたいって言ってもいい？それで来ていただきましょうよ」と提案。前川が「僕は喜んで」「『徹子の部屋』に2人で出てみたいですね。語り合いたいですね」と話すと、黒柳は「わぁ、そしたら面白いね。あなたと宇多田さんが並んで出たらね」とワクワクした様子。前川は「そしたら僕はまずサインをしてもらいます」と語っていた。
