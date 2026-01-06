【中継】最大震度5強の鳥取・境港市で最も高い「夢みなとタワー」　重さ30kgのメダル刻印機が動く

6日午前、島根県東部を震源とする強い地震があり、鳥取県と島根県で震度5強を観測しました。

鳥取・境港市から広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。

夢みなとタワーの展望室です。高さ35メートルの場所に位置し、市が一望できる場所です。

市内で最も高い場所にあります。

長周期地震動階級4を観測しましたが、高いビル、高いタワー、高い場所ほど影響が出るといわれています。

果たしてどんな揺れだったのでしょうか。

中を見てみますと、テーブルや椅子は倒れてはいませんが、その当時の揺れを防犯カメラが映像として捉えていました。

その時の様子を見ると、正月飾りが揺れているのが分かります。

そして記念メダルの刻印機が揺れているのも分かります。

金属製で重さ30kgほどあり、小学校の高学年ほどの重さです。

キャスターがあるので動かなくはないんですが、かなりの力を加えないと映像ほど揺れないのではないかとみられます。

そしてエレベーターは現在、止まっています。私たちは階段で上ってきました。

一般の方はきょうは入ることができませんでした。

現在、エレベーターは復旧作業中ということで明日、復旧する見込みです。

当時、お客さんはいなかったということですがまだ影響は残されています。