¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û£²´§²¦¼Ô¡¦ÄÔÍÛÂÀ¤¬IWGPÀ¤³¦¥Ù¥ë¥È¤òÊ¬²ò¡¡ÅÁÅý¤ÎIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤¬Éü³è¤·IC¤ÏÉõ°õ¤Ø
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£²¡Ë¤¬£¶Æü¡¢ÃÄÂÎ¤ÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤òÊ¬²ò¡££É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤òÉü³è¤µ¤»¡¢£É£×£Ç£Ð¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡Ê£É£Ã¡Ë²¦ºÂ¤òÉõ°õ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤Ï£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¤È¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¤È£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé¥À¥Ö¥ë²¦ºÂÀï¤òÀ©¤·£²´§²¦¼Ô¤Ë¡££µÆüÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¤Ï£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£´ÂåÌÜ£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý»²¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¤ÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤Ï£²£°£²£±Ç¯£³·î¤Ë£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤È£É£Ã²¦ºÂ¤¬Åý°ì¤µ¤ì¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂ¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£ÄÔ¤Ï¤³¤ì¤òºÆ¤ÓÊ¬²ò¤·¡¢½éÂå²¦¼Ô¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÅÁÅý¤Î£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼¤ÎÉü³è¤µ¤»¤ëÀÄ¼Ì¿¿¤ò¤«¤Í¤Æ¤è¤êÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤Ï¤³¤ÎÆü£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¡¢£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¡¢£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼¡¢£É£Ã¤Î£´ËÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£²þ¤á¤ÆºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤òÊ¬²ò¤¹¤ë°Õ»×¤òÌÀ¤«¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé¡ÊÎòÂå¡Ë²¦¼Ô¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤Ï¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µéÎòÂå²¦¼Ô¤Î¾å¤Ë£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µéÎòÂå²¦¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎò»Ë¤ò·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç£É£Ã²¦ºÂ¤ÏÉõ°õ¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¸å¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ãª¶¶¹°»ê¼ÒÄ¹¤âÄÔ¤ÎÍ×µá¤òÇ§¤á¡¢Âè£¸£·Âå£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£À²¤ì¤Æ£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼¤È£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¤Î£²´§²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÔ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·ÆüËÜ¤Ï²¶¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢²¶¤¬´ð½à¤À¡£¤³¤ì¤«¤é²¶¤Î»þÂå¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿·ÆüËÜ¤¬¾å¤¬¤ë¤â²¼¤¬¤ë¤âÁ´Éô²¶¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£¤½¤ó¤Ê³Ð¸ç¤Ç²¶¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ê¿®É½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î¥Ù¥ë¥È¤ÎÅý°ì¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼¡õ£É£Ã¤Î£²´§²¦¼ÔÃÂÀ¸¤ËÈ¼¤¦£²´§Àï¤ÎÍðÈ¯¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤ÇÄÔ¤Ï£²´§²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎËÉ±Ò¥í¡¼¥É¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÌá¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¡Ê£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¡Ë¤Ï³¤³°¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëºÝ¤ä¡¢³¤³°¤«¤éÍè¤ë³°Å¨¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¤Î¤Ë¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ³Î¤ÊÌò³ä¤òÊ¬Ã´¤·¤¿¾å¤ÇÊÌ¡¹¤ËËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¶áÇ¯¤Ç¤ÏÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦ºÂÀï¤¬Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÔ¤Ïº£Ç¯¤Î£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤ÏÃª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¡Ê£Ö£Ó¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸«¤Ä¤á¤Ä¤Ä¤â¡Ö²¶¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â£É£×£Ç£Ð¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È²þ¤á¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤³¤Ç°ì¤ÄÀë¸À¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÆüËÜ¤¬³«¤¯Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¶¤Ï»î¹ç¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÇ¹âÊö²¦ºÂÀï¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£