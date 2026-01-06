クエスト、東芝ブレイブルーパス東京とオフィシャルパートナー契約を締結
クエストは、ラグビーチーム「東芝ブレイブルーパス東京」と、2025-2026シーズンのオフィシャルパートナー契約を締結したことを発表した。
東芝ブレイブルーパス東京×クエスト
東芝ブレイブルーパス東京は、東京都の府中市・調布市・三鷹市などを拠点に活動し、地域とのつながりを深めながらラグビーの魅力を発信している。
今回のパートナー契約は、東芝ブレイブルーパス東京の地域貢献や社会課題解決への姿勢、およびラグビーが体現する「One Team」の精神が、クエストの掲げる「Digital future As One」という理念と共鳴したことから決定した。
今後は、公式サイトやスタジアム広告でのロゴ掲出を通じ、スポーツ文化の振興に寄与していく。
