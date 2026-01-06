ラーメン札幌一粒庵の味噌ラーメンが、クレーンゲーム景品として登場
グラシアスは2025年12月19日から、乾麺「北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン」を、アミューズメント施設「万代」のクレーンゲーム景品として展開した。
ラーメン札幌一粒庵 北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン
同社では、「ラーメン札幌一粒庵」を運営している。今回の景品は、「ラーメンを食べる場」から「ラーメンと出会うきっかけ」へと広げる一粒庵の新たな取り組みとのこと。
景品のラーメンは、道産小麦の麺に、安定調達を実現した美唄市産にんにくのパウダーを合わせたコクのあるスープが特徴。店舗の味をベースに、家庭で楽しめる設計とした。パッケージデザインは、ソラノアトリエの小菅謙三氏が手掛けている。
景品登場店舗は、万代 旭川アスパ永山店、万代 Bivi新さっぽろ店、万代 苫小牧店、万代 音更店。
アミューズメントパーク万代 ラーメン札幌一粒庵コーナー
ラーメン札幌一粒庵 北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン
同社では、「ラーメン札幌一粒庵」を運営している。今回の景品は、「ラーメンを食べる場」から「ラーメンと出会うきっかけ」へと広げる一粒庵の新たな取り組みとのこと。
景品登場店舗は、万代 旭川アスパ永山店、万代 Bivi新さっぽろ店、万代 苫小牧店、万代 音更店。
アミューズメントパーク万代 ラーメン札幌一粒庵コーナー