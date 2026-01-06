【月1エヴァ「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ」（※上映バージョン：3.333）】 1月9日～1月15日 上映予定

「エヴァンゲリオン」シリーズ劇場版6作品の期間限定リバイバル上映を実施する「月1 エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026（以下、月1エヴァ）」にて、1月9日より「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ」が上映される。

「月1エヴァ」は、2025年10月10日からスタート。第1弾「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生」（上映バージョンは後継作品のDEATH (TRUE)2&REBIRTH）、10月24日には第2弾「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air／まごころを、君に」、11月14日からは第3弾「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」、12月12日からは第4弾「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」が公開された。

第5弾となる「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ（以下、：Ｑ）」では、4作で好評を博した、作品関係者による冒頭コメントの上映も決定。今回は、渚カヲル役・石田彰さん、真希波・マリ・イラストリアス役・坂本真綾さんの2人からコメントも届いている。なお、コメントは音声のみで、2人合わせて8分ほどとなり、本作を上映する全劇場が対象となる。

今回は「シン・エヴァンゲリオン劇場版」のBlu-ray＆DVDの特典映像として収録されている「：Ｑ」の前日譚「EVANGELION:3.0(-46h)」と「EVANGELION:3.0(-120min.)」が同時上映される。

「EVANGELION:3.0(-120min.)」は「シン・」の入場者特典として配布された公式冊子「EVA-EXTRA-EXTRA」掲載の同名描きおろしマンガをモーションコミック化した映像であり、イベント上映以外では初の劇場公開となる。

今回の上映を記念して、両作の新規場面写真も解禁。「EVANGELION:3.0(-46h)」からはこの物語の中心となる、北上ミドリと、エヴァンゲリオン2号機α臨時暫定仕様の2点、モーションコミックの「EVANGELION:3.0(-120min.)」からは、まさに「：Ｑ」の冒頭シーン直前、マリがアスカに語りかける2点の場面写真が公開されている。

「：序」・「：破」で好評を博した発声可能上映が「：Ｑ」でも開催

【EVANGELION:3.0(-120min.)】【EVANGELION:3.0(-120min.)】

「：序」・「：破」でも実施された発声可能上映が「：Ｑ」でも開催される。

声出し・歓声・応援などの発声、サイリウムの使用などがOKとなる特別な上映回となり、1月10日に前回同様、東京・大阪・福岡の3都市での開催となる。

【月1 エヴァ「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ」発声可能上映 開催概要】

・1月10日

（東京) 新宿バルト９

□「新宿バルト９」のページ

（大阪) T・ジョイ梅田

□「T・ジョイ梅田」のページ

(福岡) T・ジョイ博多

□「T・ジョイ博多」のページ

※上映時間は劇場によって異なります。各劇場HPにてご確認ください。

※同日に通常上映の回もある場合がございます。ご購入の際はお間違えなきようご留意ください。

※記録や取材のための撮影が入る場合がございます。予めご了承ください。

【チケット価格】

通常料金

※各種割引適用可能

※無料券・招待券使用不可

【発売日】

新宿バルト９/T・ジョイ梅田/T・ジョイ博多

1月9日0時（1月8日24時）より各劇場チケット販売サイト、劇場OPEN時より各劇場窓口にて販売開始。

※販売サイトでの購入には事前に会員登録が必要となります。

※チケット販売は先着順となります。予定枚数に達し次第受付終了となります。

※Webサイトにて完売した場合劇場窓口での販売はございません。

※販売方法の詳細は各劇場HPをご確認ください。

【鑑賞ルール】

・歓声、応援、声出し、拍手可能な上映となります。

・コスプレNG。公式で販売されているTシャツ等の着用はOK。

・応援グッズ（ペンライトなど）の持ち込み、使用も可能ですが、他の方のご鑑賞の妨げにならない程度の長さ・明るさのものをご使用下さい。

・座席から立ち上がってのご鑑賞や、飛ぶ、跳ねる、あばれるなど、周りのお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

【注意事項】

・劇場でのペンライト等の販売はございません。

・火器類の持ち込み、クラッカー・笛などの鳴り物の使用はお控え下さい。

・後ろの座席のお客様の視界を遮るような行為はお控え下さい。

・周りの方の視界を遮るようなグッズの持ち込みはお控え下さい。

・声出し可能・ペンライト等の持ち込みを許可している特別な上映会となります。静かに映画をご鑑賞されたいお客様は通常上映をお勧めいたします。

・転売を目的としたチケットのご購入は固くお断りいたします。

・場内でのカメラ（携帯カメラを含む）、ビデオ、テープレコーダー・TCレコーダー等の録音録画機器、等による撮影・録音等は固くお断りいたします。

・内容は、予告なく変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・いかなる事情が生じましても、ご購入、お引換後の鑑賞券の変更や払い戻しはできません。

【「月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」以降上映スケジュール】

・1月9日～1月15日

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ」※上映バージョン ：3.333

（同時上映：「EVANGELION：3.0(-46h)」、「EVANGELION:3.0(-120min.)」）

＊「EVANGELION:3.0(-120min.)」は、モーションコミック作品となります

冒頭コメント：渚カヲル役・石田彰さん、真希波・マリ・イラストリアス役・坂本真綾さん

・2月13日～2月19日

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」※上映バージョン ：3.0＋1.01

配給：カラー

配給協力：K2 Pictures

【上映劇場 情報】

※日程は上映劇場によって異なる可能性がございます。詳しくは各上映劇場の公式サイトをご確認ください。

(C)カラー／EVA製作委員会 (C)カラー

(C)カラー