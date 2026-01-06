ニオイケアブランド「KnS」、リサとガスパールのオリジナルトート付きセット発売
マックスは1月9日から順次、ニオイケアブランド「KnS」シリーズより、絵本キャラクター「リサとガスパール」とコラボしたオリジナルトートバッグ付きセットを発売する。
オリジナルトートバッグ
同企画は、「ニオイケアに関心のあるより多くの人に、手軽に『KnS』を手に取ってほしい」という想いから実施する。
「KnS」の薬用ボディソープ・薬用スカルプシャンプー・薬用スカルプコンディショナー・薬用パールボディソープの4品を対象に、大きな柿をリサとガスパールのアートを使用したオリジナルデザインのトートバッグを組み合わせた。
価格は3,300円〜3,960円。同社直営ショップおよび各種ECサイトにて数量限定で販売する。
(C) 2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
