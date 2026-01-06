¾¼ÏÂ¤Î¡Ø¤ªÀµ·î¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡Ä¡È¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¡É¤Ï½ÅÈ¢¤Î»Í¶ù¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤!?
¡¡¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥µ¥Þ¥ó¥µ¡¦¥¢¥Ê¥ó¥µ¤È¥Í¥ª¾¼ÏÂ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¤¬ÌÚÍËÆü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡ØClip¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡¢·î¡ÝÌÚ¸á¸å1»þ¡Á¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¤ªÀµ·î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Î¤ªÀµ·î¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¡¢½üÌë¤Î¾â¤¬ÌÄ¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¶á½ê¤Î¿À¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ö10Âå¤Î¤³¤í¤Ï¡¢Í§¤À¤Á¤È¿À¼Ò¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¤âÍ§¿Í¤È½é·Ø¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Þ¥ê¥ó¡£²ÈÂ²10¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹°ìÆü¤Ï¡¢ÁÄÉãÊì¤ÎÉô²°¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÏÃ¤¹¤Î¤¬¹±Îã¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»°¤¬Æü¤ËÍ§¤À¤Á¤ÈÍ·¤Ö¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿µ²±¤â¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÀµ·î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²ÈÂ²¡¢¿ÆÀÌ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¦¿©»ö¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÈÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þÂå¤Þ¤Ç¤Ï·»Äï¤âÂ¿¤¯¡¢Âç±ã²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤ªÀµ·î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ªÇ¯¶Ì¡£¾¼ÏÂ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿ÆÀÌ¤Î¿ô¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¤Âå¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤¤¤Þ¤â¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¸½¶â¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡È¡»¡»PAY¤Ç¤ªÇ¯¶Ì¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Ï¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¼¤ó¤ÖÍî¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥ê¥ó¤«¤é¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡¡¤¤¤Ä¤«¤é¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¡¢¥µ¥Þ¥ó¥µ¡£¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¹â¹»Â´¶È¤Þ¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤È¤³¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤Î¤ÇÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥ó¤Ï¤Þ¤ÀÃ¯¤Ë¤â¤¢¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¤à¤·¤í¡¢¤Þ¤À¤â¤é¤¦Â¦¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£ºåÅÄ²È¤Ï¿ÆÀÌ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¤«¤Ê¤êÇº¤ß¤É¤³¤í¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¤Ï¤«¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÄÌÈÎ¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¤ò¤·¤Æ¤ªÀµ·î¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¡¢¤ªÀµ·î¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¿©»ö¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»°¤¬Æü¤ÏÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤»¤Á¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿©»ö¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ô¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ç¿ÈÆ°¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤º¤Ã¤È¤ª¤»¤Á¤Ç¤ÏË°¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÍÌ¾¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡Ö¤ª¤»¤Á¤â¤¤¤¤¤±¤É¥«¥ì¡¼¤â¤Í¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤»¤Á¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤é¿©¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤»¤Á¤Ï½ÅÈ¢¤Î»Í¶ù¤«¤é¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö»Í¶ù¤¬¶õ¤¯¤È¡¢²È¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¹¬Ê¡¤¬¹Ô¤¤ï¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¾þ¤ê¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¼´Ø¥É¥¢¤Ë¾þ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¤¤¤Þ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Ï¡¢°ì¸®²È¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌç¾¾¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Àµ·î¾þ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤á¤Ã¤¤ê¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Ç¯²ì¾õ¡£¤¤¤Þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ï°õºþÂå¤¬¹â¤¯¡¢1Ëç1Ëç¼ê½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¥´¥Ã¥³¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥é¡¼¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤¬²è´üÅª¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÂÎ¤ÎÈÎÇä¤Ï2008Ç¯¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
