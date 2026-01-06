TUBE¡¦³ÑÌî½¨¹Ô¤¬¸ì¤ë·ëÀ®40¼þÇ¯¡¡¡ÖÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¡×¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î²»³Ú
¡¡·ëÀ®40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦TUBE¡£¤½¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Î³ÑÌî½¨¹Ô¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤È¸½ºß¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ù¡ù¡ù¡ù
¡Ö²Æ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤TUBE¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÑÌî¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö‟²Æ¤Î¥Ð¥ó¥É¡È¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó²»³ÚÅª¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÇû¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¶Ê¤ò¥×¥ì¥¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø²»³ÚÅª¤Ê¼ÑµÍ¤Þ¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²óÈò¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê³ÑÌî¤µ¤ó¡Ë
¡¡Ä¹¤¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÑÌî¤µ¤ó¤Ïºî¶Ê²È¡¦¿¥ÅÄÅ¯Ïº¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¡Ê¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ë¡Ø4¿Í¤¬¡È¥Ð¥é¥Ð¥é¡É¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£TUBE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÌÜ»Ø¤¹ÌÜÉ¸¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â¡¢¼êË¡¤ä¹Í¤¨Êý¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¾×ÆÍ¤»¤º¤ËÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È³ÑÌî¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£³ÑÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡Ù¡Ø¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡Ù¤òµó¤²¡¢¤³¤ì¤é¤ò¡Ö¥Ð¥ó¥É¤ÎÊý¸þÀ¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿³Ú¶Ê¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤½¤Î¸å¤Î³èÆ°¤òÂç¤¤¯·Á¤Å¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¡¢TUBE¤Î²»³ÚÀ©ºî¤Ï»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼ÂÁÕ¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤Þ¤Ç·«¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤êÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢²¿¤â¤Î¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡×¤È³ÑÌî¤µ¤ó¡£
¡¡40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢³ÑÌî¤µ¤ó¤¬¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤À¤È¤«¡£¡Ö´ÔÎñ¤ò²á¤®¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ÎTUBE¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ä¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö²»³Ú¤Ï¡È²»¤ò³Ú¤·¤à¡É¤â¤Î¤Ç¤¹¡£TUBE¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢³ÑÌî¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡40Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ßÂ³¤±¤ëTUBE¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Î¥Û¡¼¥ë¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ï2026Ç¯5·îËö¤Þ¤ÇÂ³¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
