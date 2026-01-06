アウター買い足すなら“この1枚”！【GU】40・50代が即こなれる♡「ケープコート」

寒さが厳しく、アウターが手放せない今の時期。新たに買い足すなら、1枚でこなれ見えが狙えるAラインシルエットのコートを試してみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【GU（ジーユー）】から登場しているケープコート。華やかさときちんと感を両立したデザインで、オンにもオフにも活躍しそう。ミドル世代に似合う上品な色展開なので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

1枚でサマ見えが狙えるAラインシルエットのコート

【GU】「コージーメルトンケープコート」\4,990（税込・セール価格）

裾にかけて華やかに広がるAラインシルエットのコート。たっぷりのボリュームでこなれ見えしつつ、体型カバーも期待できる優れものです。きちんと感のあるテーラードカラーが採用されており、通勤シーンにもマッチしそう。ダークグレー・ネイビー・ブラウンという今季のトレンドカラーを揃えた色展開で、ミドル世代の垢抜けに一役買ってくれるかも。

ブラウン × ブルーで爽やかな好印象コーデに

こちらは色違いのブラウンを着用。淡いブラウン色なので、暗いトーンになりがちな冬コーデのマンネリ打破にぴったり。同じくブラウンのフレアスカートを合わせれば、大人っぽさも女性らしさも備わった最旬ルックに。インナーには爽やかなブルーのシャツを投入して、好印象を狙って。光沢のある黒のシューズでメリハリをつけるのも、上品見えのポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M