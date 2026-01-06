2024年大会では2区で区間賞

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は、青学大の3年連続9度目の総合優勝で幕を閉じた。2日の往路の5区では、黒田朝日主将（4年）が従来の記録を1分55秒も更新する、スーパー区間新をマーク。その裏で、もう1つ箱根史にその名を刻んでいた。

歴史的激走だった。黒田は山を迫力十分に駆け上がり、タスキを受けた時点でトップとの3分24秒差を鮮やかに逆転。往路優勝で、総合3連覇への道を切り開いた。

前回大会で青学大の先輩、若林宏樹さんがマークした1時間9分11秒を1分55秒も更新する区間新で、もちろん区間賞。区間2位の城西大・斎藤将也（4年）に2分12秒差、区間最下位相当だった関東学生連合・高橋歩夢（明治学院大3年）には、9分23秒もの差をつけた。

黒田は、2024年大会に各チームのエースが集う“花の2区”でも区間賞を獲得している。2区と5区で区間賞獲得は中央大の藤原正和（現監督）以来。他には大八木弘明（駒大）、大塚正美（日体大）、下村広次（明治大）もダブルで区間賞を取っている。

「山」と「花」で箱根史に名を刻んだ黒田。卒業後はGMOインターネットグループに入社。マラソンの2時間3分台など未踏の領域を目指して、これからも走り続ける。



