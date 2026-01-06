»¥ËÚÅÔ¿´Éô¤ÎÂçÄÌÀ¾4ÃúÌÜºÆ³«È¯¡¢¥Ó¥ëÌ¾¾Î¤¬¡ÖSAPPORO ONE¡×¤Ë
¡¡»¥ËÚ»ÔÅÔ¿´Éô¤ÎÂçÄÌÃÏ¶è¤Ç·×²è¤¬¿Ê¤àÀ¾4ÆîÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡ÊÃæ±û¶èÂçÄÌÀ¾¡Ë¤Ç¡¢·úÀßÃæ¤ÎÃÏ¾å36³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤ÎÌ¾¾Î¤¬¡ÖSAPPORO ONE¡Ê¥µ¥Ã¥Ý¥í¥ï¥ó¡Ë¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤Î»ö¶È¶¨ÎÏ¼Ô¤òÌ³¤á¤ëÊ¿ÏÂÉÔÆ°»º¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÉÊÀî±ØÀ¾¸ý¤ÎºÆ³«È¯¡¢BÃÏ¶è¤ÎÅÔ»Ô·×²èÊÑ¹¹¤òÅÔ¤¬¹ð¼¨¡¡¹âÁØÊ£¹ç»ÜÀß¤ò³«È¯¤Ø
¡¡Ì¾¾Î¤ÎSAPPORO ONE¤Ë¤Ï¡¢ÂçÄÌ¸ø±à¤È»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÂçÄÌÀ¾4ÆîÃÏ¶è¤¬¿Í¤ÎÎ®¤ì¤ÈÅÔ»Ôµ¡Ç½¡¢»¥ËÚ¤é¤·¤¤¼«Á³¤¬¸ò¤ï¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö»¥ËÚ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎµòÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£Î¬¾Î¤Ï¡Ö¥µ¥Ä¥ï¥ó¡×¡£¥í¡¼¥Þ»ú¤ÎSAPPORO ONE¤Î¾å¤È±¦¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤¤¿¥í¥´¤Ï¡¢ÂçÄÌ¸ø±à¤È»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·úÀßÃæ¤Î¥Ó¥ë¤Ï¹â¤µ185¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÏ²¼3³¬¡¢ÃÏ¾å36³¬·ú¤Æ±ä¤ÙÌó10ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£ÃÏ²¼¤ÏÃó¼Ö¾ì¤Ê¤É¡¢ÄãÁØ³¬¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¡¢ÂÚÎ±µòÅÀ¤Î¥¢¥È¥ê¥¦¥à¥Æ¥é¥¹¡¢ÃæÁØ³¬¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¹âÁØ³¬¤Ï¹ñºÝ¿å½à¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È»¥ËÚ¡×¡Ê157¼¼¡Ë¤¬Æþ¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï»¥ËÚ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ÂçÄÌ±Ø¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¡£ÂçÄÌ¸òÎ®µòÅÀ¤ÎÃÏ²¼¹¾ì¤â³È½¼¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂçÄÌ¸ø±à¤ÎÆî¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÃÏ°èÎäÃÈË¼¥×¥é¥ó¥È¤ä¡¢ÂçºÒ³²»þ¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¼õ¤±Æþ¤ì»ÜÀß¡¢ËÉºÒÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¤ÎÀ°È÷¤â¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡ÂçÄÌ¸ø±à¼þÊÕ¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤ä»¥ËÚ»Ô¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÜÀßÀ°È÷¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ËÉºÒµòÅÀ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤¬2025Ç¯10·î¤«¤é¿·ÃÛ¹©»ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´°À®¤Ï2029Ç¯8·î¤ÎÍ½Äê¡£
¡¡ºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤ÏÅö½é¡¢ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î»¥ËÚ±ä¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±ä¿»þ´ü¤¬Æñ¹©»öÂ³¤¤Ç2030Ç¯Ëö¤ÎÌÜÉ¸¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢2038Ç¯ÅÙËö°Ê¹ß¤È¤ß¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤â¤¢¤ê¡¢±ä¿¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£