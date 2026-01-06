年の瀬の慌ただしさが増した2025年12月27日。静岡･焼津市にある水産加工品の直売店には長蛇の列が…。その先で行われていたのは冷凍魚の詰め放題。皆さん、凍った魚の冷たさも気にならないようで一心不乱に詰める、詰める。



（店員）

「天然のおいしいブリですよ鍋にして良し、焼いても良し、煮ても良し…誰も聞いてねぇ～」



一方、ここは静岡･牧之原市にある道の駅。ここにも長い行列が…。行われていたのは野菜の詰め放題。そこには驚きの光景が広がっていました。





もはや詰め放題というよりは抱え放題…！？そして盛り放題…！？（客）「もう持てないもう持てません」（客）「詰め放題は戦場です」これには「道の駅」の駅長さんも…。（道の駅そらっと牧之原 伊藤 健太 駅長）「なんともいえない。皆さん楽しそうですけど…」「every.life」は、行列に並んでもやりたい。楽しくて超～お得な詰め放題の魅力を調査します。まずはここ、2025年7月に牧之原市で初の「道の駅」としてオープンした「そらっと牧之原」。地元の農産物や海産物を中心に、お茶を使ったグルメやスイーツなどが充実していて、「食のテーマパーク」をコンセプトに掲げた人気の施設です。ここで行列必至のイベントが「野菜の詰め放題」。不定期ながらおおむね月1回のペースで開催していて、15種類以上の野菜がなんと1000円で詰め放題。これが始まったのには、あるきっかけがありました。（道の駅そらっと牧之原 伊藤 健太 駅長）「9月5日の台風もあって、今だに大変な思いをされている人も多いですし、牧之原の野菜、果物をみんなに味わってもらいたいという思いで詰め放題を始めて…」2025年9月の台風や竜巻で被害を受けた地元の人や農家を助けたい…牧之原を元気にしたい…という思いが込められたイベントなのです。この日も開始前から大勢の客がスタンバイしていました。（客）「詰め放題って楽しいじゃないですか、それで（来た）」今回が2回目だというこの客は…。（客）「ジャガイモとニンジンを袋に詰めて、ネギをここに抱えて白菜抱えてナスとピーマンを持ってきて、あとキャベツと大根抱えてこの余った手で葉物…」イメージトレーニングはバッチリのようですが、実際そんなに詰められるのでしょうか？（道の駅そらっと牧之原 伊藤 健太 駅長）「用意…スタート」制限時間は2分間。スタートと同時に、まずは予定通り、ジャガイモとニンジンを次々と袋の中へ…。すると、このあと驚きの光景が。なんと、ネギをまるごと抱え込みハクサイを2つゲット。そこにさらにホウレンソウも手にしました。もはや詰め放題というよりは抱え放題、盛り放題。（道の駅そらっと牧之原 伊藤 健太 駅長）「5秒前、4、3、2、1終了～ストップ」なんと、買い物カゴ2つ分の野菜を大量ゲット。（客）「やばいです」（取材ディレクター）「想像超えてたんですけど…」（客）「ありがとうございます」（取材ディレクター）「抱えてOK？」（道の駅そらっと牧之原 伊藤 健太 駅長）「もう何でも…何でもってことはないけど、楽しそうでいいんじゃないでしょうか」駅長さんも公認の信じられないほど緩～いルールの太っ腹詰め放題。皆さん、これでもか…と、大量の野菜を抱え込んでいます。（客）「わざわざ来たかいがあった（妻に）自慢します。どうだって言います」（客）「もうちょっと行けたかな。もうキャベツ1個、2個持っておけばよかったと…ちょっと反省しています」ここでは、顔が見えなくなるほど野菜を積み上げた女性に、母親も大興奮。（母親）「新年を越せられます。ありがとうございま～す」（娘）「初めてだったけど、めっちゃ取れてうれしい。ストレス解消になりますね」野菜の詰め放題は、2026年も不定期での開催を予定しているそうですが、ほかにも毎週火曜日と木曜日に、旬の農産物や水産物に限定した「お楽しみ詰め放題」も開催。最新情報はSNSを要チェックです。続いては焼津市八楠にある「石原水産マリンステーション」。マグロやカツオを中心に水産加工品を格安価格で販売する人気の工場直売店です。生食用のキハダマグロが500円。冷凍カツオは1キロ入って500円です。そんな人気店で年に数回行われる大人気のイベントが、冷凍魚の詰め放題。4か月ぶりに行われたこの日も、約180人が列をなすほどの大にぎわい。皆さん、冷たい冷凍魚に悪戦苦闘しながら黙々と詰め込んでいきます。（母親）「縦に持って…そうそう。行け行け」（息子）「入った」この詰め放題は、工場で出る規格外品をまとめて販売する限定イベントで、この日用意された魚はキハダマグロのハラモと天然のブリ。1つ500円から800円相当の商品が1000円で90秒間、詰め放題という太っ腹企画なのです。（夫）「やはり今は物価も高くて生活費も苦しいけど、こうやって楽しみながら食費も安く済ませられるのはいいなと思う」（妻）「店の人がブリ大根がいいと言っていたので、大根も安くなってきたのでいいかなと思って…」そして後日、料理にした写真を送ってくれました。ブリはブリ大根に、キハダマグロは刺身とアボカド丼にしておいしく食べたそうです。（石原水産 土橋 貴子さん）「規格外品が出てもったいないところが一番あるが、皆さん、詰め放題って独特の文化があるみたいで好きですよね。上手な人だと20本以上詰められるので相当お買い得になる…」お買い得なのは詰め放題だけではありません。ここでは、あす7日から新春初売セールがスタート。お得な限定品も用意しているとのことで…。（石原水産 土橋 貴子さん）「普段は値引きしない商品だが、新春ですので特別に初売りの福袋にした」「石原水産」自慢のオリジナル商品を詰め込んだ福袋は、3000円相当の商品に、さらに500円分の割引券を付けて、なんと2000円で販売。50袋限定なので気になる人はお早めに…。もちろん、マグロやカツオなどお馴染みの商品も、初売りセールならではのお得な価格で販売するそうなので、足を運んでみてはいかがですか？