¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØAMERI¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¼Â¶È²È¤Î¹õÀÐÆà±û»Ò»á¡Ê39¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¡¡cojicoji¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£13ºÐ¤Ç¤·¤¿¡×¤È°¦¸¤¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÊó¹ð¡£¡Ö³§ÍÍ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤âÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Instagram¤ò¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Ë¤â¡¡ÀÎ¤«¤é¥³¥¸¤òÀ¨¤¯²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¸¤Ï¤²¤ó¤¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤¿¤¯¤µ¤óDM¤âÄº¤¯¤Î¤Ç¡¡¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÎÅìµþÀ¸³è¤Ï¤º¤Ã¤È¥³¥¸¤È°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹õÀÐ»á¡£¡Ö²ÈÂ²¤È½é¤á¤ÆÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹ÅìµþÀ¸³è¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤Ë¤âËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¡¥¢¥á¥ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì°÷¤Ç¡¡Éû¼ÒÄ¹¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Å¸¼¨²ñ¤Ë¡¢¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤ä¼è°úÀè¤Î³§ÍÍ¡¢º´Àî¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¤â²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¡¥¢¥á¥ê¤Î´é¤Ç¤·¤¿¡£Èà½÷¤«¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤È¹¬¤»¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅöÆü¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤ªÁò¼°¤Î¡¢Ï¢Íí¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡¥¢¥á¥ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡Í§¿Í¡¡¤½¤·¤ÆÂçºå¤«¤é»Ð¤¬Á°Æü¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÁ´¤Æ¤ÎÊý¤¬»²Îó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áòµ·²°¤ÎÊý¤¬¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÁò¼°¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¸¤À¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¡£¡£¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖË´¤¯¤Ê¤ëÅöÆü¤ÎÄ«¡¡À¨¤¯¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¡¥Ñ¥¿¤Ã¤ÈÅÝ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¡¿´¤Î½àÈ÷¤â²¿¤â¤Ç¤¤º¤¿¤Àè«Á³¤ÈÈá¤·¤ß¤È¸å²ù¡£»ä¤Î¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡£¤â¤Ã¤È¥¸¥ç¡¼¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡¡¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¸å²ù¤¬²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î»þ¤Ë¡¢ÁÎÎ·¤ÎÊý¤Ë¡Ø¤ªÊÌ¤ì¤ÎºÝ¤Ë¸å²ù¤ÎÇ°¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤¸¤Á¤ã¤ó¤Ï·è¤·¤Æ¤´¤á¤ó¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜ¤´Êó¹ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡À¸Á°¥³¥¸¥³¥¸¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆInstagram¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ä¥³¥¸¥³¥¸¤Î¡¢À®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡¡13Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¹¬¤»¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡£¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«²ñ¤¨¤ë»þ¤Þ¤Ç¡£¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£