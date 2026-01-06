俳優の京本政樹(66)が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。息子である京本大我（31）が所属するSixTONESメンバーからの呼び名について語った。

京本はSixTONESがデビューし、人気となったことから「“京さま”、“京さま”ってみんな愛称で呼んでいただいていますけれども、もう最近だと途中で“大我パパ”になったり、もう今は“ストパパ”になったり。“SixTONESパパ”と」と苦笑し、「“ストパパ”って言ったら、パパストップしてるぐらいの」と冗談めかして笑わせた。

かつて舞台で共演していたこともあるだけに、SixTONESのメンバーなどからは「くん」付けで呼ばれたりするのかと質問され、「それは×だ。近いけどね」と否定した。

「僕のこと、“京本さん”とか“京さま”って言ってしまうと、大我とダブっちゃうわけじゃないですか。名字だから」と京本。「だから、（松村）北斗くんが言い出したのかな、“政樹さん”、下の名前で。新鮮だったけどね」と打ち明けた。

「そしたら今言ってる（森本）慎（太郎）ちゃんとかジェシーとか。ジェシーは“京さま”って言う時あるけど、大体みんな“政樹さん”って」と続けた。

さらに「郄地（優吾）くんだけ面白い言い方するんだよね」とも明かし、「“初代きょも”って」と大我の愛称に引っ掛けて呼ばれるとぶっちゃけて笑ってみせた。