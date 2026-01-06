「立っていられない」長周期地震動“階級4”　今後1週間程度は要注意　震度5強の島根・松江市ではビルの外壁が剥がれ落ちる

島根・松江市で地震が発生した瞬間を捉えた映像を見てみると、情報カメラがガタガタ音を立てながら左右に大きく揺れています。

なかなか収まらない大きな揺れ。

情報カメラは、30秒以上にわたって揺れ続ける状況を捉えていました。

鳥取県と島根県で最大震度5強を観測する地震が発生したのは、6日午前10時18分ごろ。

その後も鳥取県や島根県では、震度5弱や震度4の揺れを観測する地震が相次いで発生。

運転中の島根原子力発電所2号機の異常は確認されていません。

原発周辺の放射線量の値にも変化は見られないということです。

中国地方で最大震度5強を観測した地震。

気象庁は正午前、緊急の記者会見を開きました。

気象庁・海老田綾貴 地震津波監視課長：

鳥取県西部で長周期地震動階級4を観測しています。

階級4は「立っていることができない」などの状態を示しています。

長周期地震動は、揺れの時間を示す周期が長い大きな揺れのこと。

高層ビルの上層階では、家具が倒れたり動いたりする危険があります。

この長周期地震動は、島根県東部でも階級2を観測しました。

6日午前10時18分ごろ、最大震度5強の強い揺れに見舞われた鳥取県と島根県。

被害の状況が少しずつ明らかになってきました。

松江市内にある空きビルの外壁は剥がれ、がれきが道路に散乱しています。

崩落の瞬間を目撃したという女性は「とにかく1回目の揺れで上からバサッと一気に落ちてきた。ちょっと地鳴りがした感じがして怖く感じました」と話しました。

松江市内にあるスーパーマーケットでは、陳列されていた商品のほとんどが地震の揺れで倒れてしまっていました。

店員からは「すごかったですね。なんかドンみたいな揺れで酒がババババって倒れて、足の踏み場がないくら瓶が倒れて本当に怖かったですね」との声が聞かれました。

地震発生直後、松江市内の小学校の校庭には避難した人たちが身を寄せ合っていました。

避難してきた女性は「松江駅の中にいて揺れがすごくて、立っているのも怖くなりました。まずどこに逃げようっていうのが一番で、まだ足が揺れている感覚が残っていて怖いです」と話しました。

松江市消防本部によりますと、大きな揺れで数人が転倒してけがをしたということです。

いずれも軽傷とみられています。

鳥取県などは、災害対策本部を設置するなどして被害状況の把握を急いでいます。

この地震による津波の心配はありませんが、気象庁は今後1週間程度、最大震度5強程度の地震やさらに強い揺れの地震が発生する恐れがあり、注意を呼びかけています。