『えいごであそぼ』に「モッチ」「ケボ」登場 SNSで懐かしむ声「エリックさん懐かしい！」「この辺りはギリギリ見ていた」
NHK Eテレ編集部が6日、公式Xを更新。かつて『えいごであそぼ』に出演していた懐かしいキャラクターを公開した。
【写真】「懐かしい！」久々に『えいごであそぼ』に出演したモッチ&ケボ
投稿では「Happy New Year」と書き出し「おもちを食べすぎて もっちもちのモッチと コタツでごろごろしすぎて ケバケバのケボでーす」とつづった。
前日のポストでは、ケボの写真とともに「もしかしてボクのことよんだ？ゴミみたいな…とかなんとか… やっぱりボクだよね?!」と投稿し、6日朝に出演することを伝えていた。
写真にはモッチとケボ、エリック・ジェイコブセン氏らが公開され、かつて見ていた年齢層は反応。「エリックさん懐かしい！」「この辺りはギリギリ見ていた」などの反響が寄せられている。
