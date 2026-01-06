松山ケンイチ、新年早々の“やらかし”告白「早速本厄の恩恵を頂きました」
俳優の松山ケンイチ（40）が6日、自身のXを更新。新年早々の“やらかし”を明かした。
【写真】新年早々の“やらかし”を報告した松山ケンイチ
投稿で「背中ギックリやらかしました」と書き出し「本厄の松山です」などとあいさつ後、「早速本厄の恩恵を頂きました」と告白。「朝着替えたら背中に電気走って動けなくなりましたが気合いの鬼なのでmomiji1発目の打ち合わせ行ってきました」と、仕事に出かけたことを報告した。
痛めた原因について「多分寝袋で寝て寒かったからだと思います」などと推測。「皆さんも温かい服着て寝てくださいね」と呼びかけた。
なお松山はきょう午後10時から放送の新ドラマ『テミスの不確かな法廷』（NHK総合）に出演する。きょうの放送が第1話で「僕もまだ観てないので10時から観てXで実況したいと思います」とし、「お邪魔になると申し訳ないのでじっくりリアタイしたい方は通知オフにしてください」などとアピールした。
