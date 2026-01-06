元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が6日、自身のブログを更新。正月で2キロ体重が減ったことを明かし、その理由も打ち明けた。

この日から本格的に仕事をスタートさせた北斗。「ただ暇さえあれば、台所に立ってた気がする」と年末年始を振り返り、「買い込んだ食材の片付けに…腐らす前に料理しちゃえと頑張りました」と続けた。そして、「こんなに沢山、暮れ〜正月にかけて料理したりしたのに…私…2キロ痩せた!!」と2キロ痩せたことを報告した。

「嬉しいんだけど…その理由がね〜口内炎」と痩せた理由を正直に告白。「口内炎が唇に、ポツポツと2つ出来て。それが…2つ揃って、大きくなって合体」「そのデカく育った口内炎をかばいながら食べてたら…舌の先っちょと横にも口内炎が出来て。薬を塗ったり、口内炎用のシールを貼ったり頑張ってたんだけど、中々良くならず。気がついたら2キロ減ってた」と赤裸々に打ち明けた。

「なのに…どうしても、どうしても食べたくて（ドラマの見過ぎ）自分で作ったトッポギを食べたら、火が出るほど辛くて…それが口内炎に付いて、北斗…震えて動けなくなりました」と甘辛い韓国料理にもん絶したことも明かし、「正月からバカすぎた私…」と自虐した。

「今日から生放送3連発!!」と意気込んだものの、「口の中は、口内炎シールだらけで挑みますが。滑舌が悪いかも…」と不安を吐露していた。