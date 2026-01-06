BIGLOBEモバイル、シャープ・ソニー・Xiaomiのスマートフォン3機種の提供開始
ビッグローブはモバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、2025年12月22日より、スマートフォン3機種の提供を開始した。
端末画像
シャープ製「AQUOS sense10」は、AIが周囲の雑音を消し、人の声だけを抽出する機能や従来比25%増の音圧を誇るスピーカーを搭載した。2日間(10時間×2日間)の電池持ちが特徴だ。
ソニー製「Xperia 10 VII」は、大型カメラセンサーや即撮りボタン、Video Creatorの搭載で、より手軽な撮影・編集をサポートする。見やすく快適なコンテンツ視聴ができる120Hz駆動の画面や、4年持続する長寿命バッテリーを備える。
Xiaomi製「REDMI 15 5G」は、7,000mAhの超大容量バッテリーを搭載した。モバイルバッテリーの代わりとしても利用できる。6.9インチの大画面モデルで、大画面での動画視聴も可能。
