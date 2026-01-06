「LUFT」から、発酵ケア×セラミドで髪の水分感を設計する新発想のシャンプーとトリートメント
Global Style Japanが展開するLUFTは12月22日、新シリーズ「ハイドロセラミドシャンプー／トリートメント」を、公式オンラインストア、楽天市場および各ECモールで発売した。
ハイドロセラミドシャンプー／トリートメント
新シリーズ3品は、単なる高保湿ではなく、水分の与え方を見直し、発酵ケアとセラミド保湿を組み合わせた「ハイドロセラミド設計」を採用している。
ハイドロセラミド設計目
コメ発酵液で髪内部にうるおいを引き込む土台を作り、行き渡った水分をセラミドで蒸発を防ぐことで、根元はふんわり、毛先はしっとりとした質感へ導く。従来の重すぎるケアに代わる、みずみずしく軽やかな仕上がりとクリアリネンの香りが特徴となっている。
容量は各450mL。
