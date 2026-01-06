¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ2026¡Û¡Ö´ñÀ×¤Î¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¡×ÄëµþÂç ¤¢¤¤é¤á¤Î°¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤È´ÆÆÄ¤Î¾Ú¸À¡Ö¤ä¤é¤«¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤êÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡ÚÈ¢º¬»Ë¾å½é¡¢±ýÏ©17°Ì¤«¤é¤ÎµÕ½±·à¡Û
Áí¹ç£¹°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¡¢´î¤ÖÄëµþÂç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡¡photo by Nikkan Sports/Aflo
¡¡ÄëµþÂç¤ÎÃæÌî¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄìÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¡ÊÂ¾¹»¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ë¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È³ØÀ¸¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡¢¡Ö£µ¶¯¡×Êø¤·¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿ÄëµþÂç¤Ï¡¢£²¶è½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎºÇ²¼°Ì¡£±ýÏ©¤Ï17°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë10°Ì¤È¤Ï£´Ê¬15ÉÃ¤â¤Îº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÉüÏ©¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤¢¤¤é¤á¤Î°¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£È¢º¬»Ë¾å¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤µÕ½±·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÄëµþÂç¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£10·î¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤ÏÎ®¤ì¤Ë¾è¤ê¤¤ì¤º¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤ËÂ³¤¯8°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯11·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï£¶°Ì¡Ê£¶¶è½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£´°Ì¡¢£·¶è½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£µ°Ì¡Ë¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥í¡¼¥É¤Ç¤â¹¥µÏ¿¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£È¢º¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢Áª¼ê¤â´ÆÆÄ¤â¡Ö£µ°Ì°ÊÆâ¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ù¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇËÜÈÖ¤ËÎ×¤á¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤³¤ó¤À¡£
¡¡£±¶è¤Ï¸¶ÍªÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡£½Ð±À¡¢Á´ÆüËÜ¤Î¤¢¤È¡¢ÎãÇ¯¡¢È¢º¬¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë³Æ¹»¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Î¾ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¾åÈø¥·¥Æ¥£¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¡££±»þ´Ö01Ê¬21ÉÃ¤È¹¥Áö¤·¡¢£´°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¡£¤½¤Î¹â¤¤¾¡Éé°Õ¼±¤òÇã¤ï¤ì¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ±ûÂç¤ÎÆ£ÅÄÂçÃÒ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£±km£²Ê¬40ÉÃÂæ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿½¸ÃÄ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¡¢£¹kmÉÕ¶á¤«¤éÃÙ¤ì¤Ï¤¸¤á¤Æ19°Ì¤Ç¤Îë§ÅÏ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÌî´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤½¤Î¤¯¤é¤¤¡ÊÀÑ¶ËÅª¤Ë¡Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¡ÊËÜÍè¤Ï¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢Ë½Áö¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¸¶¼«¿È¤Ï¡Ö£µÒ¤ÎÆþ¤ê¤¬13Ê¬Âæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¾¯¤·ÎÏ¤ò»È¤Ã¤ÆÇ´¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎÈ¢º¬¤Ç¡¢¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤Î¼ºÂ®¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯£²¶è¤ÏÆï²¬Í³¹À¡Ê£³Ç¯¡Ë¡£Á´ÆüËÜ¤Î£²¶è¤Ç¤Ï¶ðß·Âç¤Îº´Æ£·½ÂÁ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬»ý¤Ä¶è´ÖµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç¶è´Ö¾Þ¡£¤½¤Î£²½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï¡¢10000m¤ÇÄëµþÂç½é¤Î27Ê¬Âæ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃæÌî´ÆÆÄ¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö»î¹çÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£¶km¤¯¤é¤¤¤«¤éÂÄì¤Ë¤º¤Ã¤ÈÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£·ë¶É¡¢£±»þ´Ö11Ê¬50ÉÃ¤Î¶è´Ö20°Ì¤È¤¤¤¦Áö¤ê¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤âºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî¡£10°Ì¤ÎÅìµþÇÀ¶ÈÂç¤Ë¤Ï7Ê¬07ÉÃº¹¡¢19°Ì¤ÎÎ©¶µÂç¤Ë¤â1Ê¬38ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æï²¬¤¬¡Öë§¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤Ê¤²¤Ð¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÇÜÊÖ¤·¤Ï¸·¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¥¼¥í¤Ë¡Û
¡¡£³¶è¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÄëµþÂçµÏ¿¤ò»ý¤ÄÅçÅÄ¹¸´õ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡£Æï²¬¤ÈÊÂ¤Ö"ÆóËÜÃì"¤ÎÅçÅÄ¤Ï¡¢²¼°Ì¤Ç¤ÎÃ±ÆÈÁö¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¾ò·ï¤Î¤Ê¤«¡¢¶è´Ö£µ°Ì¤ÎÎÏÁö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢Æï²¬¤¬Â¤ò°ú¤¤º¤ë¤è¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÏÎäÀÅ¤ËÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ÏÁ°È¾¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÆþ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÎ©¶µ¤Î´ÆÆÄ¼Ö¡Ê±¿±Ä´ÉÍý¼Ö¡Ë¤¬¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¤¤¤³¤¦¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¡¢£·¡¢£¸km¤¯¤é¤¤¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ°¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£´¶è¤ÎÃ«¸ýñ¥ÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢£µ¶è¤ÎÀõÀîÐÒÂç¡Ê£³Ç¯¡Ë¤â¶è´Ö¤Ò¤È¥±¥¿½ç°Ì¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì£·°Ì¡¢£¸°Ì¡Ë¤ÎÁö¤ê¤ÇÂ³¤¯¤â¡¢£²¶è¤Þ¤Ç¤Î½ÐÃÙ¤ì¤¬¶Á¤¡¢±ýÏ©¤Ï17°Ì¡£Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤Î¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤ÏÀäË¾Åª¤Ë¤â»×¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÃæÌî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤é¤«¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤êÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÇÜÊÖ¤·¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤±¤É¡¢¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¡Ë¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤Ò¤È¤ÄÁ°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥¼¥í¤ËÊÂ¤Ü¤¦¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡££¹¶è¤ÎÈøºê¿ÎºÈ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¤½¤Î»þ¤Î»×¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö£²¶è½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ø¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤â»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£³¶è¤«¤é£µ¶è¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄµÍ¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉüÏ©ÁÈÁ´°÷¤Ç¡ØÌÀÆü¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¡ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤ÐÆñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´°÷¤¬¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡14°Ì°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤¬°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉüÏ©¡£ÄëµþÂç¤Î£¶¶è¤Ï¡¢Á°²ó¶è´Ö£´°Ì¤Î×¢ÅÄÎ¦¡Ê£³Ç¯¡Ë¡£º£²ó¤â¶è´Ö£¶°Ì¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢¥Á¡¼¥à½ç°Ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¾å¤²¤Æ16°Ì¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î½ç°Ì¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë½çÈÖ¡Ë¤Ï12ÈÖÌÜ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡£·¶è¤Ï¡¢ÉüÏ©¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ëÌò³ä¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¼ç¾¤Î¼Æ¸ÍÎËÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡£¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¶è´Ö6°Ì¤ÇÂ³¤¡¢¥Á¡¼¥à½ç°Ì¤Ï14°Ì¤Ë¡¢10°Ì¤ÎÃæ±û³Ø±¡Âç¤È¤Îº¹¤Ï£²Ê¬25ÉÃ¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢£¸¶è¤Î¾¾°æ°ì¡Ê£²Ç¯¡Ë¤â¶è´Ö£´°Ì¤Î·ãÁö¡£¸ÍÄÍÃæ·Ñ½ê¤Ç¤Ï12°Ì¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î½ç°Ì¤Ï£¹ÈÖÌÜ¤È¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤ÎÁè¤¤¤Ë¤â¤Ä¤ì¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÚËÜÅö¤Ë³ØÀ¸¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Û
¡¡£¹¶è¤ÎÈøºê¤ÏºòÇ¯£¶·î¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¡£1»þ´Ö01Ê¬12ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÅçÅÄ¤ËÂ³¤¡¢Âç²ñµÏ¿¤ò¾å²ó¤ë£±»þ´Ö01Ê¬24ÉÃ¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç£´°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÌî´ÆÆÄ¤¬¾¡Éé¶¯¤µ¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÇÛÃÖ¤·¤¿£´Ç¯À¸¤À¡£Èøºê¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Î£±km¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£²Ê¬30ÉÃÂæ¤Î¥é¥Ã¥×¤Ç¡Øº£Æü¤Ï¤¤¤±¤ë¡Ù¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ê£·km¤«¤é£¸km¤Î¡Ë¸¢ÂÀºä¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤âÍ½Äê¤è¤êÂ®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ØÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤êÂ®¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¡£15km¤ÎÄÌ²á¤â¤±¤Ã¤³¤¦Â®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬»à¤Ë......¡£¡Ø10¶è¤ÎÁäÅÄ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¥é¥¯¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·ë²Ì¤Ï¶è´Ö¾Þ¤«¤é17ÉÃº¹¤Î¶è´Ö£´°Ì¡£¤¤¤è¤¤¤è10°Ì¤ÎÃæ±û³Ø±¡Âç¤Ë13ÉÃ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢10¶è¤ÎÁùÅÄÂçµ±¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ÏÃæ´ÖÅÀÉÕ¶á¤Ç10°Ì¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢13Ò²á¤®¤Ë¤ÏÆüÂç¤âÈ´¤¤¤Æ£¹°Ì¤Ë¡¢20Ò²á¤®¤Ë¤Ï£¸°Ì¤ÎÁÏ²ÁÂç¤âÈ´¤¤¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤Î½ç°Ì¤Ï£¸ÈÖÌÜ¤Ç¥´¡¼¥ë¡£¶è´Ö£µ°Ì¤ÎÁö¤ê¤Ç°µ´¬¤ÎµÕ½±·à¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£ÉüÏ©£µ¶è´Ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ£¶°Ì°ÊÆâ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî£²²ó¡¢±ýÏ©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Æ¸Í¤ÈÈø粼¤ò¡¢ÉüÏ©¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë£·¶è¤È£¹¶è¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿Å´ÊÉ¤ÎÉÛ¿Ø¡££±¶è¤Î¸¶¤È£²¶è¤ÎÆï²¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ¾Á°¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¼ºÇÔ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤Î¥ß¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦ÃæÌî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢±ýÏ©¤ÎÅçÅÄ¤â´Þ¤á¤¿£´Ç¯À¸¡£¼çÍ×¶è´Ö¡Ê£³¶è¡¢£·¶è¡¢£¹¶è¡¢10¶è¡Ë¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È£´¿Í¤Î£´Ç¯À¸¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ö±ýÏ©17°Ì¤«¤éºÇ¸å¤Ï£¹°Ì¤Þ¤Ç¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¾õ¶·¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£³«¤Ä¾¤ê¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë³ØÀ¸¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£µ¨¤ÎÄëµþÂç¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÈ¢º¬¤òÁö¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î»³ÃæÇîÀ¸¡Ê¸½¡¦Âçºå¥¬¥¹¡Ë¤ä¾®ÎÓÂçÚð¡Ê¸½¡¦»°É©½Å¹©¡Ë¤é£´¿Í¤Î£´Ç¯À¸¤¬È´¤±¤Æ¡¢ÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤âÓñ¤«¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¢º¬¤Ç¤Ï¡¢¸¶¤äÆï²¬¤Ê¤É£µ¿Í¤Î£³Ç¯À¸¤¬Áö¤Ã¤¿¡£²¼µéÀ¸¤«¤é¤ÎÃÏÆ»¤Ê¶¯²½¤ò·Ð¤Æ¡¢£´Ç¯À¸¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÅÁÅý¤Ç¤â¤¢¤ëÄëµþÂç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤É¤ó¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£