希少カロテノイドに着目した医療機関専売サプリメントの展開開始
ベリタスは、シンガポールのスキンケアブランド「RE:ERTH」のサプリメント「PHYTOBRIGHT-MD」を、国内の医療機関専売品として展開する。
PHYTOBRIGHT-MD
同製品は、美容皮膚科・皮膚科・美容外科・形成外科・歯科医院におけるインナーケア提案を目的とし、希少成分に着目した設計と、医療機関向けのサポート体制を備えたサプリメント。
ゴールデントマト由来の希少成分「無色カロテノイド(フィトエン・フィトフルエン)」を従来品の約3倍量配合したほか、桜の花エキスやL-シスチン等を組み合わせた。製造は、国内のGMP準拠工場で行っている。価格は30日分(60カプセル)で1万6,200円。
PHYTOBRIGHT-MD
同製品は、美容皮膚科・皮膚科・美容外科・形成外科・歯科医院におけるインナーケア提案を目的とし、希少成分に着目した設計と、医療機関向けのサポート体制を備えたサプリメント。
ゴールデントマト由来の希少成分「無色カロテノイド(フィトエン・フィトフルエン)」を従来品の約3倍量配合したほか、桜の花エキスやL-シスチン等を組み合わせた。製造は、国内のGMP準拠工場で行っている。価格は30日分(60カプセル)で1万6,200円。