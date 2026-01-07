（MCU）の最新ドラマシリーズ「ワンダーマン」より、本予告編とキービジュアルが届けられた。にて2026年1月28日より独占配信となる。

本作は異色の内容で、ハリウッドを舞台に「ワンダーマン」というヒーローを演じたい俳優の奮闘が描かれる。実は彼には誰にも言えない秘密があり、それはヒーロー役志望なのに“本当はスーパーパワーを持っている”ということ。今度の主人公は、いつものMCUと一味違うぞ。

“ヒーロー映画へのテコ入れ”を掲げる受賞監督（架空）のフォン・コヴァクが、世界的に有名なヒーロー映画「ワンダーマン」をリメイクすると聞きつけ、主演のオーディションに名乗りを上げたサイモン・ウィリアムズ。ワンダーマン役へ人一倍の執着を持つサイモンは、『アイアンマン 3』でトニー・スタークと敵対するテロリスト集団テン・リングスのリーダー“マンダリン”を演じていた先輩俳優トレヴァー・スラッタリーにも背中を押され、熱意と努力でオーディションを勝ち抜いていく。

数えきれない役者が集まるオーディション現場で、緊張からサイモンの身体は震え、目も泳ぎまくりだが、その目には“ある秘密”を隠しているゆえの動揺も垣間見えている。その秘密とは、実はサイモンがスーパーパワーを隠し持っていることだった。そのパワーはコップの水面を震わせる程度のものだったが、やがて自身の周りの物を動かし、ついにはテーブルを粉々に砕く強力な力へと変化を遂げていく。

オーディションでは“スーパーパワーを持たないことを誓う証明書”へのサインにも即答で応じていたサイモン。なぜサイモンは“本物のヒーロー”ではなく、パワーを隠してまで“ヒーロー役”にこだわるのか？そしてサイモンはスーパーパワーをどこで手に入れたのか？

製作総指揮・脚本を務め、複数エピソードの監督も手掛けるのは、『シャン・チー／テン・リングスの伝説』『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』デスティン・ダニエル・クレットン。主演にヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世（『グレイテスト・ショーマン』、「アクアマン」シリーズ）、そしてベン・キングズレー（『シンドラーのリスト』、『ジャングル・ブック』）やエド・ハリス（『トゥルーマン・ショー』、『トップガン マーヴェリック』）らが脇を固める“異色中の異色”のMCU作品だ。

「ワンダーマン」はディズニープラスにて1月28日（水）より独占配信。