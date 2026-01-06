ティーパーティがモチーフ！「ゴディバ meets どうぶつの森」コレクション

ゴディバの2026年バレンタイン商品「ゴディバ meets どうぶつの森」コレクションが2026年1月9日（金）より登場！ゴディバの2026年バレンタインコレクションのコンセプトのなかの「ティーパーティ」をモチーフとした、キュートなラインナップです。

「たぬきち」や「しずえ」などの定番キャラクターや、「クリスチーヌ」、「ジャック」といった人気住民の顔がデザインされたものから、「たぬきち」のショップを思い出すかのような葉っぱのかたちのものまで、『どう森』ファンにはたまらない限定チョコレートがいっぱいです♪

ゲームプレイ中のお供にしたり、家族や恋人とシェアしたり…楽しみ方はそれぞれ。「ゴディバ meets どうぶつの森」で、素敵なバレンタインを過ごせること間違いなしです。



「ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Blue 6粒入」2160円

『どう森』らしい限定チョコレート6粒を、鮮やかなブルーのオーバル形の缶に詰め合わせたもの。

「ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Blue 6粒入 フタ付きティーマグカップセット」3240円

上記のアソートメントに、オリジナルデザインの「フタ付きティーマグカップ」が付いたセットもおすすめ。上品な色合いに住民たちがかわいくあしらわれたマグカップで、付属のフタはそのまま小皿として使えるすぐれもの。小皿としてプリントチョコレートをのせて楽しむのも、同時発売の「ティーマットセット」も揃えてティータイムを過ごすのも素敵ですね！

「ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Pink 6粒入」2160円

『どう森』らしい限定チョコレート6粒を、鮮やかなピンクのオーバル形の缶に詰め合わせたもの。ブルーの缶とキャラクターのチョイスが異なるので、推し住民がいる人は間違えないよう要チェックです！

「ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Pink 6粒入 ティーマットセット」3240円

上記のアソートメントに、オリジナルデザインの「ティーマット」が付いたセットも登場。葉っぱ型の「ティーマット」は、コレクションには登場しない住民たちがたくさん。「フタ付きティーマグカップ」と合わせれば、『どう森』感あふれるティータイムを楽しめそうです！

「ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント 9粒入」3240円

鮮やかなグリーンのオーバル形の缶に、「葉っぱのマーク」のチョコレートを、住民の限定チョコレート８粒が囲い込むようにして詰め込まれたアソートメント。ほかの2種とは異なり、全住民のチョコレートをゲットできちゃうのがポイントです。

「ゴディバ meets どうぶつの森 G ショコラ アソートメント 6粒入」1944円

たぬきちとしずえがデザインされた、おしゃれな紅茶缶をイメージしたパッケージに、3種類の限定フレーバーのＧ ショコラを、オリジナルのラッピングで包み、合計6粒を詰め合わせたもの。包装された個分けのチョコレートはシェアにぴったり◎



「たぬきち」

『どう森』シリーズ皆勤賞の「たぬきち」デザインのチョコレート。ダークチョコレートとミルクチョコレートが溶け合うガナッシュを、ダークチョコレートが包んでいます。ほろ苦さのなかにクリーミーな甘みがあるのが、ダンディだけどやさしい「たぬきち」らしいかも！？

「クリスチーヌ」

シリーズに登場する「クリスチーヌ」デザインのチョコレート。ピンクの水玉模様があしらわれたビジュアルは、「クリスチーヌ」のかわいさを体現しているかのよう。ミルクティー風味のガナッシュを、ミルクチョコレートで包んだ甘めのチョコレートとなっています。





「アンソニー」

シリーズに登場する「アンソニー」デザインのチョコレート。ミルクチョコレートでジャスミンティーのフィリングが包まれています。ゴージャスなものを好む「アンソニー」にぴったりな華やかなビジュアルが目を引きます。

「パティ」 ※製品中ストロベリー0.6％使用

シリーズに登場する「パティ」デザインのチョコレート。ストロベリーフィリングをホワイトチョコレートで包んだチョコレートは、ケーキのような甘いビジュアルの「パティ」らしさ満載です！

「しずえ」

「たぬきち」と並んで、『どう森』シリーズ定番の「しずえ」デザインのチョコレート。こちらも「たぬきち」のチョコレート同様、ダークチョコレートとミルクチョコレートが溶け合うガナッシュを、ダークチョコレートが包んでいます。ほろ苦さのあるチョコレートでも、「しずえ」のやさしい笑顔があれば甘く感じられそうですね♪

「フランソワ」

シリーズに登場する「フランソワ」デザインのチョコレート。妹の「クリスチーヌ」同様、ミルクティー風味のガナッシュを、ミルクチョコレートで包んだ甘めのチョコレートです。こちらも、「フランソワ」の上品な雰囲気を感じられる水色の水玉模様が素敵。

「ティーナ」

シリーズに登場する「ティーナ」デザインのチョコレート。ティーパーティがモチーフといったら、やっぱり「ティーナ」は欠かせない！ チャイティー風味のガナッシュを、ミルクチョコレートで包んだ、やさしい味わいが魅力です。

「ジャック」

シリーズに登場する「ジャック」デザインのチョコレート。シックな市松模様が「ジャック」のクールな雰囲気に合っています。レモンフィリングがホワイトチョコレートで包まれた、さわやかな風味がアクセント。

「葉っぱのマーク」

『どう森』ファンならピンとくる、「葉っぱ」をかたどったホワイトチョコレート。「たぬきち」のチョコレートと並べて写真を撮りたくなってしまいます…！

「ハートのチョコレート／ピンク」

「ハートのチョコレート／ホワイト」

こちらも、『どう森』ファンにはうれしいハート型のチョコレートです。ゲームに登場するバレンタインアイテムがそのまま再現されたようなかわいさにきゅんとしますね♪

「G ショコラ／ミルクチョコレート 塩キャラメルガナッシュ」

「G ショコラ／ダークチョコレート カカオガナッシュ」

「G ショコラ／ミルクチョコレート 紅茶ガナッシュ」

「ゴディバ meets どうぶつの森」オリジナルラッピングのガナッシュ。塩キャラメル、カカオ、紅茶の3種類があるので、食べ比べてみるのもよさそう。『どう森』ファンにはたまらない「ゴディバ meets どうぶつの森」コレクション。ぜひお近くの店舗で購入し、住民たちとのバレンタインを楽しんでくださいね♪

◾️「ゴディバ meets どうぶつの森」コレクション

販売期間：2026年1月9日（金）〜2月15日（日）（予定）

取扱店：全国のゴディバショップ、GODIVA café、ゴディバ オンラインショップ、各バレンタインデー催事場

※販売期間・取扱商品は店舗により異なる

© Nintendo

Text：望月七愛

▶▶「バレンタイン」の記事一覧はこちらから！



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。