ことし（2026年）の5月で就任から2年を迎える鈴木知事。静岡県は危機的な財政難に加え、大型事業を数々抱えています。「やります！」と言ってきた鈴木知事ですが、本当に「やれるのか？」気になる話を、津川 祥吾 アンカーがうかがってきました。



川勝前知事の辞職後、2024年5月から静岡県政のかじ取り役となった鈴木知事。



（津川 祥吾 アンカー）

あけましておめでとうございます。ことしもどうぞよろしくお願いします。





（鈴木知事）あけましておめでとうございます。まず切り込んだのは、県が直面している「財政難」の問題。2025年、知事は…。（鈴木知事）「“財政危機宣言”に匹敵する大変厳しい状況と申し上げざるを得ませんが、財政の健全性を回復する道筋を示すことが重要であります」県は2025年10月の時点で、2026年度の当初予算の編成に向けて、640億円に上る財源が不足していると発表。2025年12月の時点でも、まだ526億円が足りない状況だといいます。（津川 祥吾 アンカー）財政危機宣言に匹敵という言葉を使われましたけれども、これ何が悪かったのでしょうか。（鈴木知事）今の結果になるのは、もう、ここ数年ですね、毎年500億円以上の歳入不足が顕在化してきたわけですね。それを毎年いろいろやりくりしながら、足りない分を資金手当債、赤字の地方債を発行することによって、なんとか帳尻合わせてきたという、まさに自転車操業が続いているんですね。知事は、この状況が続くと、地方債を発行する際に国の許可が必要となる、「起債許可団体」になりかねないと、危機感を募らせています。（鈴木知事）今まで、やはり、この県の場合は、単独の事業費が非常に多かったり、あるいは大型の投資をしてきたことが、ずっと累積されてきて、そうした財政的な負荷が大きくかかってきていることが、今の歳入歳出のアンバランスにつながっているので、1年、2年でこれどうにかなるのではありませんので、令和10年まで改革強化期間というふうに位置付けまして、なんとか資金手当債に頼らなくても毎年予算が組めるような、まずは、そういう状況にもっていきましょうと…。ちなみに1年前の新春対談では…。（津川 祥吾 アンカー）「知事になって財政状況を見て『悪いな』と」（鈴木知事）「しっかり定員を削減する、無駄な仕事も減る」（津川 祥吾 アンカー）「やはりこれですかね。『やります』鈴木康友と言えば『やります』」財政健全化へ、「県職員の定数を適正化する」と語っていましたが…。（津川 祥吾 アンカー）これ1年経って、進ちょくはどんな感じでしょう。（鈴木知事）定員適正化計画を作って、中長期的にやってかなきゃいけない話なんで、いま総務の方で定員適正化計画を策定中でございます。今後、年度年度で、定員適正化に向けてですね、取り組みをしていくということになります。（津川 祥吾 アンカー）県民の皆さんからすると、サービスの質が落ちたりしないかっていうのが心配かと思うんですが、その辺については。（鈴木知事）これは、要はメリハリをつけながらですね、必要な事業はしっかり確保してやっていくということで、浜松市長時代、1300億円、市債を削減した、かなりの行革をやりましたけれども、私の任期中にですね、なんと病院2つつくりまして。そういう市民生活に必要な投資もやっていくと。その両立をしっかりやってきた経験がございますので、もちろん財政の立て直しをやりながらですね、必要な投資あるいは必要な県民サービスはしっかり推進をしていくということで進んでいきたいと思います。一方で、多額の費用が予想されるのが新県立中央図書館や新県営野球場といった大型事業。「必要な投資」なのでしょうか？新県立中央図書館の総事業費は298億円でしたが、想定していた国の交付金が、100億円以上不足する事態となり、現在は計画が見直されています。（津川 祥吾 アンカー）どうなっちゃうんだろうかと県民で思っていらっしゃる方多いと思うんですけど、これは今の段階ではどうでしょう。（鈴木知事）もう一度、図書館機能の見直しとかですね、あるいは規模とか機能というものの見直しとか。これからしっかり計画をしていくということでありまして。大事なことは、いかに民間投資を呼び込むかということに私はあるというふうに思っています。県は先月、見直しの方向性について、事業費を削減することや施設規模の縮小。本の収蔵能力も、「150万冊程度を上限」と、少なくする方針を示しています。（鈴木知事）昨年フィンランド、ヘルシンキに行って。世界的に有名なヘルシンキ中央図書館というのがありまして、すごい図書館だと思って行ったんです。図書は8万冊しかない。その代わり、市民の皆さんが交流できるようにいろいろな工夫がされている。やはり本だけにこだわるっていう時代ではないのかなというふうに思いますし、まさに県立図書館で県民にあまねくサービスを提供していくためには、むしろやっぱり市や町の図書館をしっかり支える、そこの本来の機能をですね、認識すべきではないかなと。さらに気になるのが浜松市中央区の篠原地区に建設する県営野球場計画。知事は浜松市長時代、ドーム型球場の建設を県に要望してきました。ただ、ドーム型にした場合、県が民間に委託した調査で、建設費は450億円に上ると試算。事業は現在、民間のアイデアを募り、コストを削減する案など検討されていますが、知事は野球場についても、「民間投資次第」だといいます。（鈴木知事）県とか浜松市が単独でやるとなれば当然、やれる規模あるいは仕様っていうものが決まってきますんで、それ以上に、例えばドーム型にするとか、あるいはもっと多機能な施設にしていくということであれば、これは当然、民間の投資を呼び込んでこないとなかなかそれは難しいので、商業施設とかホテルだとかいろいろな集客施設と一緒に、あそこを開発していくことが可能かどうかっていうところが、一番大きな決め手になってくるんじゃないかなと思います。（津川 祥吾 アンカー）その辺の結論とかいつ頃？（鈴木知事）私、あまり、これ急がないんです。あらゆる可能性を探っていった上で、もうこれ無理だなっていうことが分かれば、そこで初めて、本当に県と市だけでやるのであれば、最悪は一定の規模で留まるかもしれませんけれども、可能性が残ってるうちは、やはりそういう民間投資の呼び込みに対して、やはり我々は最大限の努力をしていく必要があるかなというふうに思います。最後に、ことし【2026年】の抱負を書いてもらいました。（鈴木知事）ことしの抱負は「ウェルビーイング」でございまして、「ウェルビーイング」というのは、県民の皆さんの幸福実感、主観的な幸福実感とか満足感、そういうものでございますけれども。（ことし策定する）総合計画の、まさに一丁目一番地が、この幸福度日本一の静岡県をつくるということで、「ウェルビーイング」を最大限に活かした政策を推進するということでやってまいりますので、ことしのキーワードとしては、この「ウェルビーイング」というものをあげさせていただきました。