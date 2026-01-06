柄本明の次男・柄本時生、兄・柄本佑との“やり取り”が話題「喧嘩し慣れてなさそうな兄弟」「仲良しでいいなぁ」
俳優・柄本明（77）の次男で俳優の柄本時生（36）が5日、自身のインスタグラムを更新。兄で俳優・柄本佑（39）との仲良しな掛け合い動画を公開した。
【動画】「仲良しでいいなぁ」兄・柄本佑＆弟・柄本時生の仲むつまじい“やり取り”
時生は「年明けに兄弟で遊んでみました」とコメントし、昨年12月にできたという「ゲーム部屋」に佑を招き入れ、「どうなってるんだよ玄関！」と窓から佑が登場する、鮮烈なスタートとなっている。
さらに「人を泥棒のように、入らせやがって！」と不満をもらす佑の姿に時生は爆笑。玄関ではなく窓からの登場に「人を泥棒猫のごとき」と言いつつも、「なんだよ、この楽しそうな部屋よ！」「来ちゃったよついによー」とゲーム部屋を気にいた様子を見せ、兄弟の仲むつまじいやり取りを披露した。
2人の姿に、ファンからは「喧嘩し慣れてなさそうな兄弟」「仲良しこよし」「仲良いご兄弟」「仲良しでいいなぁ」などの反響が寄せられている。
【動画】「仲良しでいいなぁ」兄・柄本佑＆弟・柄本時生の仲むつまじい“やり取り”
時生は「年明けに兄弟で遊んでみました」とコメントし、昨年12月にできたという「ゲーム部屋」に佑を招き入れ、「どうなってるんだよ玄関！」と窓から佑が登場する、鮮烈なスタートとなっている。
さらに「人を泥棒のように、入らせやがって！」と不満をもらす佑の姿に時生は爆笑。玄関ではなく窓からの登場に「人を泥棒猫のごとき」と言いつつも、「なんだよ、この楽しそうな部屋よ！」「来ちゃったよついによー」とゲーム部屋を気にいた様子を見せ、兄弟の仲むつまじいやり取りを披露した。
2人の姿に、ファンからは「喧嘩し慣れてなさそうな兄弟」「仲良しこよし」「仲良いご兄弟」「仲良しでいいなぁ」などの反響が寄せられている。