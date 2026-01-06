６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比６５２円３０銭（１・４８％）高の４万４６５５円４３銭だった。

２日連続で上昇し、最高値を更新した。３３３銘柄のうち、８６％にあたる２８６銘柄が値上がりした。

５日の米株式市場でダウ平均株価（３０種）が最高値を更新した流れを引き継ぎ、東京市場でも東証プライム銘柄の８割超が上昇した。米国が産油国ベネズエラで軍事作戦を展開し、ベネズエラで事業を行う米石油大手の株価が上昇したことを受け、東京市場でも石油関連銘柄の値上がりが目立った。日本銀行が早期に追加利上げをするとの見方から、銀行など金融関連株も買われた。

個別銘柄の上昇率は、日立製作所の７・４４％が最大だった。三菱マテリアル（７・２９％）、ＪＸ金属（６・９１％）と続いた。

下落率は、前日に原子力発電所の審査に関する不適切事案を公表した中部電力（９・５９％）が最も大きく、住友電気工業（２・７３％）、中外製薬（２・５０％）と続いた。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６８５円２８銭（１・３２％）高の５万２５１８円０８銭だった。２日連続で上昇し、昨年１０月３１日の史上最高値を約２か月ぶりに更新した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は６０・９２ポイント（１・７５％）高い３５３８・４４で、最高値を更新した。