18ºÐÇ¯¾å¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÈÅÅ·âº§¡Ä21ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢Ç¯²ì¾õ¤Ç12Ç¯Á°¤Î·ã¥ì¥¢¼Ì¿¿¸ø³«¡ÖÍÄ¤¤¡×¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤À¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ü¿¹»©·î¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¸áÇ¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤«¤±¤¿±ü¿¹¤µ¤ó¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢12Ç¯Á°¤Î¸áÇ¯¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û12Ç¯Á°¤Î·ã¥ì¥¢¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿Ç¯²ì¾õ
±ü¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤¦¤Þ¤¹¡¡¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤È»×¤¦¤Þ¤¹¡×¡Ö#Ç¯²ì¾õ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Î¾å¤Ë¾è¤ë±ü¿¹¤µ¤ó¤È¡¢¼Ì¿¿¤Î¾å¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖHappy New year 2026¡×¤ÎÊ¸»ú¤Î¹½¿Þ¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤"Ç¯²ì¾õ"»ÅÍÍ¤Î¶á±Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢±ü¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¦¤Þ¡Ê12Ç¯Á°¤Î¸áÇ¯¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤Æ¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢12Ç¯Á°¤Î¸áÇ¯¤ÎºÝ¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍÄ¤¤»Ñ¤ä¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤Ï¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤°áÁõ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤â°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤¦¤Þ¤¹¡¡12Ç¯Á°¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿·Ç¯¤«¤é¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡ÖÇÏ¤¬»÷¹ç¤¦¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öº£Ç¯¤ÎÇÏ¤Ï¥á¥ë¥Ø¥ó¤Ê¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤¤¿¤«¡¼¡×¡ÖÍÄ¤¤¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤¤¤¯¤µ¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤¦¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
±ü¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢2004Ç¯5·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£23Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î´ä°æÍ¦µ¤¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Î¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¤âÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¤Ë¤Û¤ó¤´¤Ç¤¢¤½¤Ü¡×¡ÊE¥Æ¥ì¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢QJWEB¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥é¥à¡Ö±ü¿¹»©·î¤Î¤ª¾Ð¤¤»ö·ïÊí¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£