4つの言葉に共通して入る「3文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。学生生活やビジネス、そして世の中の流れを指す言葉が隠れています。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

解けたらスッキリする問題、頭を柔らかくして考えてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□□がく
じ□□□
□□□せい
こう□□□

正解：りゅう

正解は「りゅう」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「りゅう」を入れると、次のようになります。

りゅうがく（留学）
じりゅう（時流）
りゅうせい（流星・隆盛）
こうりゅう（交流）

どれも正しい日本語になりました。ロマンある言葉から国際交流まで、幅広いジャンルの言葉が並びますが、その分気付いた瞬間のすっきりさを感じられたかもしれません。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)