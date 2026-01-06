【ひらがなクイズ】頭の柔らかさが試される！ 共通する3文字で4つの言葉を完成させよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
解けたらスッキリする問題、頭を柔らかくして考えてみてください。
□□□がく
じ□□□
□□□せい
こう□□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「りゅう」を入れると、次のようになります。
りゅうがく（留学）
じりゅう（時流）
りゅうせい（流星・隆盛）
こうりゅう（交流）
どれも正しい日本語になりました。ロマンある言葉から国際交流まで、幅広いジャンルの言葉が並びますが、その分気付いた瞬間のすっきりさを感じられたかもしれません。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
解けたらスッキリする問題、頭を柔らかくして考えてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□□がく
じ□□□
□□□せい
こう□□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：りゅう正解は「りゅう」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「りゅう」を入れると、次のようになります。
じりゅう（時流）
りゅうせい（流星・隆盛）
こうりゅう（交流）
どれも正しい日本語になりました。ロマンある言葉から国際交流まで、幅広いジャンルの言葉が並びますが、その分気付いた瞬間のすっきりさを感じられたかもしれません。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)