トマトとジャガイモを一緒に保存しちゃいけないって知っていましたか？

私は知らなかったけれど、なんとなく一緒には置いていませんでした。でも、今日からは意識して分けようと思います。理由は簡単。トマトの横にジャガイモを置くと、成長してしまうから。

「エチレン」という植物ホルモンに注意

IFLSによると、カギを握るのは、エチレンと呼ばれる植物ホルモン。

これは果物や野菜が自ら放出する無色のガスで、成熟や発芽のタイミングを調整しています。トマト、バナナ、リンゴなどは、収穫後もエチレンを多く出し続けるタイプ。そして、エチレンは果実を均一に、効率よく熟させるための“合図”のようなものなんです。

ジャガイモはエチレンに敏感

で、ジャガイモはこのエチレンにかなり敏感な野菜。

特に、急にエチレン濃度が高くなると、休眠状態が破られ、芽を出すスイッチが入りやすい。つまり、トマトの隣に置かれたジャガイモは、「もう成長のタイミングだ」と勘違いしてしまうんです。

結果として起きるのが、芽出し（チッティング）というわけ。

芽が出たら食べない方がいい

ジャガイモの芽が伸びると栄養が芽に使われ、苦味成分や有毒物質（ソラニン）が増える可能性があります。ほら、「芽が出ていたら食べない方がいいよ」とか「ちゃんと芽を取って」って言われますよね。

でも、まさかトマトで芽が出るのが早まるとは。というか、この原理だと、バナナもリンゴもダメなんですね。まぁ、一緒に置くことはなさそうですけど。

ちなみにトマト、バナナ、リンゴ以外にも気をつけたいのがタマネギ。少量だけどエチレンを出すんですって。我が家はタマネギとジャガイモを一緒に入れていました。これからは気をつけようっと。

